Bogotá se prepara para recibir el Festival Cordillera 2026, que se realizará el sábado 12 y domingo 13 de septiembre en el Parque Metropolitano Simón Bolívar.

Para facilitar el regreso de los asistentes, TransMi dispondrá de una operación especial con tres rutas TransMiZonal después del horario habitual.

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Tres rutas especiales para salir del Festival Cordillera

Los servicios especiales tendrán como punto de partida la calle 53 con carrera 66A y estarán dirigidos hacia tres destinos: Unicentro, Septimazo y avenida 1 de Mayo.

La medida busca facilitar la salida del Parque Simón Bolívar y el regreso a casa de quienes participen en el evento.

Además de estas rutas especiales, TransMi contará con los servicios habituales disponibles en los alrededores del parque.

Para llegar al Festival, los usuarios tendrán a disposición 26 rutas troncales en las estaciones Salitre-El Greco, CAN-British Council y Movistar Arena.

Las 3 rutas de TransMiZonal especiales habilitadas para facilitar el regreso a casa de los asistentes al Festival Cordillera 2026. Foto: Transmilenio

También habrá más de 33 rutas cerca del Parque Simón Bolívar

TransMiZonal tendrá más de 33 rutas en sus horarios de operación habitual, con paraderos aledaños al parque en la avenida carrera 68 y la calle 53, desde y hacia diferentes puntos de Bogotá.

Jaime Monroy, subgerente de operaciones de TransMilenio S.A., señaló que la operación especial busca facilitar el regreso de los asistentes y recomendó utilizar el transporte público después de los grandes eventos de ciudad.

La entidad también recomendó a los usuarios mantener recargada la tarjeta tullave, planificar los viajes a través de TransMiApp.

También puede consultar la página web de TransMilenio y seguir su canal oficial de WhatsApp para conocer información relacionada con el servicio.

Para llegar al Festival, los usuarios tendrán a disposición 26 rutas troncale Foto: Transmilenio

El Festival Cordillera 2026 se realizará el sábado 12 y domingo 13 de septiembre en el Parque Metropolitano Simón Bolívar, uno de los principales escenarios para este evento musical en Bogotá.

El evento, que celebra los sonidos de Latinoamérica, espera una importante llegada de público a Bogotá.

De acuerdo con el Instituto Distrital de Turismo, se proyectan 90.000 asistentes, entre ellos cerca de 36.000 visitantes nacionales e internacionales, y un impacto económico estimado de $81.601 millones para la ciudad.

Por la concentración de asistentes en el Parque Simón Bolívar, la movilidad será uno de los puntos clave durante las dos jornadas.