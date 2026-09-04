La mejor vista: así funcionará la Experiencia Terrazas Mastercard en el Festival Cordillera 2026

El Festival Cordillera regresa al Parque Simón Bolívar, en Bogotá, para celebrar los mejores sonidos de Latinoamérica y de la música en español. Este año, grandes nombres como Ricky Martin, Andrés Calamaro, Caifanes y Andrés Cepeda encabezan el line-up del festival, que por primera vez sumará también a otros artistas como Sean Paul y Beéle, exponentes del dancehall, el reggae y el reggetón.

Par muchos la meta es la misma: bailar y cantar hasta que se acabe el día. Por eso, con el propósito de sumar novedades a la experiencias que vivirán sus asistentes, el Festival Cordillera presenta por primera vez la Experiencia Terrazas Mastercard, una nueva localidad pensada para quienes quieren vivir la música “junto a ese parche de amigos que no se despega: los que cantan en coro, comparten una botella y convierten cada canción en un momento para celebrar juntos”, explicaron desde Páramo.

Ubicadas en la terraza de las suites frente al escenario principal, las Terrazas Mastercard ofrecen una experiencia que combina una vista preferencial al escenario con acceso directo a la localidad VIP. La propuesta, además, está disponible en dos formatos: para cuatro o seis personas, lo que permite disfrutar el festival desde un espacio reservado para compartir con amigos y vivir la jornada desde las alturas.

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Vista privilegiada

Si algo ha caracterizado al Festival Cordillera es ese aire relajado que comparten sus asistentes. Aquí la euforia se vive diferente, más pausada, y las mesas en la Terraza no son la excepción. Por un lado, la mesa para cuatro personas incluye cuatro boletas VIP, una mesa en la terraza de las suites del escenario principal y una botella de destilado premium a elección. La mesa para seis personas, por otro lado, incluye seis boletas VIP, una mesa en la misma terraza y dos botellas de destilado premium a elección.

Terrazas Suites de Mastercard, la gran apuesta para el Festival Cordillera 2026. Foto: Páramo - API

Ambas opciones, además, cuentan con cena para cada persona, vista preferencial al escenario principal, barra de café y bebidas calientes, cargadores portátiles para celulares, baños preferenciales de las suites, acceso directo a la localidad VIP del escenario principal y guardarropa exclusivo para pertenencias personales.

“Con esta nueva localidad, el Festival Cordillera invita a vivir el festival con ese parche que siempre suma: amigos, canciones que todos se saben y momentos que se disfrutan más cuando se comparten. Porque donde cabe uno, caben cuatro; y donde caben cuatro, caben seis”, agregaron desde Páramo.

La cuenta regresiva ya empezó. El Festival Cordillera vuelve para conquistar al público bogotano con los mejores exponentes del rock latinoamericano y otros géneros tan diversos como la salsa, el reggae roots, el tropipop y más. Otras de las voces más esperadas son el Grupo Niche, Bonka, Cultura Profética, Kany García, Mago de Oz, y más.

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*Contenido elaborado con el apoyo de Páramo.