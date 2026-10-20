Alquería: en el top cinco de las mejores empresas para la población colombiana, según Merco 2026

El 2026 ha sido un buen año para Alquería. La compañía colombiana se ubicó en el quinto lugar del ranking de las mejores empresas para la población general en Colombia, según Merco Empresas 2026. El resultado pone a la compañía en el top cinco de esta clasificación, que recoge la percepción de la población general sobre las empresas que operan en el país.

Asimismo, en el ranking general de empresas con mejor reputación corporativa en Colombia, Alquería alcanzó la posición 11 en 2026, con 7.440 puntos, y avanzó dos puestos frente a la edición de 2025, cuando ocupó la posición 13.

Por su parte, en el ranking sectorial de Alimentos, la compañía ascendió del cuarto al segundo lugar frente a la edición anterior. Este resultado destaca la posición de Alquería dentro de su categoría, de acuerdo con la clasificación publicada por Merco.

Logros sostenidos

Alquería ha evolucionado de una compañía reconocida principalmente por sus productos lácteos a una empresa de alimentos multimarca y multicategoría. Su portafolio incluye marcas como Alquería, Freskaleche, Quesos Del Vecchio y Vitad, con productos que abarcan leches, avenas, yogures, bebidas, cremas, quesos, arequipes y snacks. Esta diversificación le ha permitido participar en diferentes categorías del mercado, además de ampliar las ocasiones de consumo de sus productos.

En el ranking general de empresas con mejor reputación corporativa en Colombia, Alquería alcanzó la posición 11 en 2026, con 7.440 puntos. Foto: Alquería - API

De igual manera, la compañía mantiene una relación cercana con el comercio tradicional colombiano y llega a más de 160.000 tenderos en el país. Estos comerciantes cumplen un papel fundamental en la distribución de alimentos y en el abastecimiento cotidiano de miles de comunidades.

En el campo colombiano, Alquería desarrolla Vaca Madrina, un programa que acompaña a productores de leche para mejorar la productividad de sus fincas y promover prácticas ganaderas más sostenibles.

Durante 2025, la compañía invirtió más de 700 millones de pesos en asistencia técnica, innovación y soluciones para los productores participantes. Entre los resultados reportados se encuentran avances en productividad y acciones de conservación y restauración de ecosistemas.

La sostenibilidad también forma parte de la gestión empresarial de Alquería. En 2025, la compañía destinó más de 50.000 millones de pesos a inversión social y ambiental, de acuerdocon información corporativa publicada en 2026. “Estas acciones se articulan con su compromiso como Empresa B, modelo que integra objetivos económicos, sociales y ambientales en la gestión del negocio”, concluyeron desde Alquería.

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*Contenido elaborado con el apoyo de Alquería.