Moda que abre caminos: la academia colombiana que proyecta nuevos talentos al mundo

La moda no solamente se trata de verse bien. También es una oportunidad para construir comunidad, abrir caminos profesionales y conectar territorios. Bajo esa mirada nació Show Models, una organización que vincula formación, inclusión, producción, plataformas propias y proyección internacional para convertir esta pasión en una ruta de desarrollo personal.

Su propósito parte de dignificar el oficio y reconocer que detrás de cada modelo existe una preparación que va más allá de caminar sobre una pasarela. Actualmente, 450 alumnos hacen parte de sus diferentes niveles de formación. Todos deben comenzar en la etapa “novis”, en la que exploran sus capacidades, conocen el oficio y sostienen una práctica constante.

En el camino desarrollan una base de confiabilidad a nivel profesional con aspectos como puntualidad, preparación, respeto y cumplimiento, además de entender aspectos de comunicación y de propuestas visuales.

A medida que se van construyendo estas aptitudes, los estudiantes integran el modelaje fotográfico, pasarela, presentación ante públicos y medios, y creación de contenido para poder desenvolverse en sesiones editoriales, imágenes para marcas, catálogos, contenidos y pasarelas.

Finalmente, ingresan a un nivel de agenciamiento propio de Show Models, el cual conecta la preparación recibida con oportunidades concretas dentro de la industria, a través de los clientes y las alianzas que tiene la plataforma.

Cartagena de Indias Fashion Week, Santa Marta Fashion Week, Bogotá es Moda y Medellín es Moda hacen parte de una estructura que genera escenarios para que los talentos puedan obtener visibilidad y posicionamiento y también cuenten con un capital social de alto valor. Sin embargo, los modelos pueden llegar al más alto nivel de la industria con Project Models Europa, el cual ofrece la posibilidad de participar en las temporadas de Paris Fashion Week y Milán Fashion Week.

Las oportunidades también se extienden a emprendedores y estudiantes universitarios. Show Models desarrolla actividades con instituciones como el Politécnico Grancolombiano, la CUN y la Universidad Sergio Arboleda, entre otros claustros del país.

Las actividades de la plataforma han llegado a lugares como la Comuna 13, en Medellín, y a espacios como la plaza de mercado de Paloquemao, donde recientemente se desarrolló Paloquemao es Moda. La propuesta parte de llevar la moda a diferentes territorios y públicos, y de generar experiencias en las que el talento pueda desarrollarse en contextos diversos.

*Contenido elaborado con el apoyo de Show Models.