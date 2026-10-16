Con más de 130 programas de formación, Colsubsidio prepara al talento humano del futuro

El mundo del trabajo está cambiando y el talento también debe hacerlo. Según el World Economic Forum, 59 de cada 100 personas necesitarán capacitación en diferentes habilidades antes del 2030 debido a las nuevas demandas del mercado. Para las organizaciones esto implica incorporar nuevas tecnologías y, sobre todo, preparar equipos capaces de adaptar, innovar y tomar decisiones más estratégicas.

Colsubsidio ha entendido que la formación de las personas contribuye al crecimiento de la productividad empresarial. Por eso, cuenta con una oferta de más de 130 programas de formación que responden a las necesidades del tejido empresarial colombiano, con énfasis en competencias humanas como liderazgo, formación técnica en sectores competitivos y enfoques actualizados.

Esta oferta, además, se desarrolla junto con más de 15 aliados de primer nivel, lo que facilita la formación de más de 100.000 personas cada año con herramientas orientadas a las necesidades de diferentes sectores productivos.

“No todas las organizaciones enfrentan los mismos retos. Quienes trabajan en sectores como tecnología, financiero o consultoría requieren conocimientos y capacidades diferentes a las que necesitan los sectores de educación o transporte para mantenerse competitivos. Y nuestra oferta lo entiende a la perfección”, explicaron desde Colsubsidio.

Colsubsidio conecta a las empresas con talento preparado para entornos altamente competitivos y roles específicos. Foto: Colsubsidio - API

Capital humano

Mientras las necesidades del mercado evolucionan, también lo hacen las estrategias de atracción, selección y fidelización del talento. Por eso, Colsubsidio conecta a las empresas con talento preparado para entornos altamente competitivos y roles específicos, fortaleciendo la estabilidad de sus equipos y su productividad a través de sus nueve Centros de Empleo y Talento.

“Para cerrar el año y comenzar el 2027, las empresas necesitan un aliado que las acompañe a alcanzar sus resultados”, señalaron desde la organización.

Colsubsidio cuenta con una oferta de más de 130 programas de formación que responden a las necesidades del tejido empresarial colombiano. Foto: Colsubsidio - API

La formación y los programas de Desarrollo Empresarial de Colsubsidio están disponibles para empresas afiliadas y también para aquellas que buscan afiliarse para empezar a disfrutar de toda la oferta. “Porque el talento que transforma las organizaciones no está a la vuelta de la esquina, se prepara, construye y acompaña con formación”, concluyeron desde Colsubsidio.

Si le interesa ampliar la información, afiliar su empresa o conocer mayores beneficios, visite: www.colsubsidio.com. “Si no eres afiliado, vas a querer serlo”, finalizaron desde la organización.

*Contenido elaborado con el apoyo de Colsubsidio.