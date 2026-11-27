En el mapa farmacéutico de América Latina, Colombia ocupa una posición estratégica. Con la tercera población más grande de la región detrás de Brasil y México, talento médico de alto nivel y cobertura sanitaria universal, el país es una plaza decisiva para las multinacionales farmacéuticas. Así lo entiende GlaxoSmithKline (GSK), cuyo gerente general a nivel nacional, Pablo Galeazzi, busca consolidar una estrategia enfocada en patologías de alta complejidad.

La visión de la multinacional es la innovación como pilar operativo. ¿Cómo se traduce esa premisa en el mercado local? Según Galeazzi, la operación concentra esfuerzos en tres frentes: enfermedades respiratorias, infecciosas (VIH y hepatitis B) y oncohematología, junto con iniciativas para promover el envejecimiento saludable y visibilizar cánceres menos conocidos. “Nuestro objetivo es asegurar que la innovación genere un impacto en los pacientes. Por eso nos enfocarnos en las áreas que vemos que hay necesidades concretas”, explicó el ejecutivo. En los últimos seis años, la firma introdujo siete innovaciones en Colombia.

A pesar de las tensiones del sector sanitario, GSK reporta un balance comercial favorable. La filial cerró el último año con un crecimiento de “doble dígito” y proyecta duplicar su impacto en cinco años.

Para sostener este portafolio, la matriz de GSK a nivel global ejecutó una inversión global de 6.600 millones de libras esterlinas en I+D en 2025, con más de 58 medicamentos y vacunas. “Colombia reúne características que la hacen bastante única: profesionales muy bien preparados y centros de investigación con mucha experiencia”, destacó el directivo.

Pablo Galeazzi, gerente general a nivel nacional de GlaxoSmithKline (GSK). Foto: Suministrada - API

En ese contexto, GSK Colombia busca abrirse paso en la oncohematología, en patologías poco conocidas como la mielofibrosis. Este cáncer de la sangre altera la producción celular, generando anemia severa y fatiga crónica. “Hay pacientes que experimentan un cansancio extremo, que necesitan transfusiones de sangre. La anemia puede ser uno de los motivos por los cuales ellos abandonan el tratamiento. Y esto es algo obviamente que queremos evitar”, detalló.

Frente a terapias convencionales, las nuevas alternativas de tratamiento buscan no solo detener la enfermedad, sino resolver la carga sintomática. La apuesta de GSK, cuya nueva molécula para mielofibrosis está en proceso de aprobación en el mercado local, busca que los pacientes sean adherentes a la terapia. El impacto, según el gerente, se mide en “aumentar la sobrevida de los pacientes y la calidad de vida”.

Con la meta de lanzar 15 nuevas tecnologías en los próximos cinco años en mieloma múltiple, cáncer de pulmón, recto, EPOC y hepatitis B, la encrucijada de GSK refleja una ciencia que avanza con celeridad.

“2027 y 2028 serán años importantes para nuestra compañía, en los que esperamos seguir ampliando nuestra presencia en oncología hematológica en Colombia. Esta visión responde a una apuesta de largo plazo por el país y a nuestra confianza en el potencial de la ciencia para aportar soluciones a algunos de los desafíos más complejos de la salud”, puntualizó Galeazzi.

*Contenido elaborado con el apoyo de GlaxoSmithKline