El bienestar no significa lo mismo para todos, y su significado también ha evolucionado con el tiempo. Mientras décadas atrás estaba asociado principalmente con aspectos como la salud y el acceso a servicios básicos para mejorar la calidad de vida, hoy responde a realidades mucho más diversas: tener tranquilidad financiera, sentirse bien física y mentalmente, aprovechar de mejor manera el tiempo libre, hacer nuevas conexiones o prepararse para el retiro laboral pueden hacer parte de esa ecuación. Y es que, en medio de profundos cambios sociales, económicos, demográficos y tecnológicos, el bienestar se ha vuelto tan único como las necesidades y realidades de las personas, las familias, las empresas y las comunidades.

Esa transformación también ha marcado la evolución de Compensar, que nació en 1978 como una nueva alternativa dentro de un sistema de compensación familiar, que para entonces ya completaba más de dos décadas en Colombia. Desde entonces, la entidad ha adaptado su oferta para responder a los desafíos de bienestar que han ido surgiendo con los cambios del entorno.

En 1991, por ejemplo, cuando muchos trabajadores y sus familias, especialmente aquellos con menores ingresos, tenían pocas posibilidades de acceder a grandes espacios para la recreación sin salir de la ciudad, inauguró el Centro Urbano de Recreación, un complejo de 35.000 metros cuadrados que amplió las alternativas para la actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre.

Con el paso de los años, los desafíos fueron cambiando y las respuestas también. Ante la dificultad de las empresas para encontrar talento con las habilidades requeridas y de las personas para conseguir oportunidades laborales acordes con sus perfiles, en 2013 Compensar creó su Agencia de Empleo. Durante la pandemia, llevó buena parte de su oferta a nuevos canales, fortaleciendo la telemedicina, la entrega de medicamentos a domicilio y las alternativas virtuales de crédito, formación, recreación y entretenimiento, además de entregar auxilios económicos. Y, más recientemente, frente al envejecimiento de la población, consolidó un ecosistema de soluciones integrales e infraestructura especializada en Bogotá y Fusagasugá, en Cundinamarca.

“Hemos recorrido muchos caminos. Algunos más retadores que otros; pero siempre atreviéndonos a explorar nuevas rutas y a encontrar mejores formas de avanzar en nuestro propósito”, aseguró Carlos Mauricio Vásquez Páez, director general de Compensar.

Nuevos desafíos, nuevas respuestas

El pasado 15 de noviembre, Compensar cumplió 48 años de trayectoria con más de 2,7 millones de afiliados, entre trabajadores y beneficiarios, de los cuales el 89 % pertenece a las categorías A y B; más de 112.000 empleadores afiliados y una participación de mercado cercana al 42 % por aportes, con la que mantiene su liderazgo en el sector de cajas de compensación.

Durante la ceremonia de aniversario, su director general hizo énfasis en que los ritmos de crecimiento y los recursos disponibles ya no son los mismos y, ante esa realidad, aseguró que la organización ha tenido que mantenerse en “modo recalculando”, revisando la manera de gestionar sus recursos y buscando alternativas para ser cada vez más eficiente, productiva y responsable.

Esa capacidad de reinventarse se refleja en iniciativas recientes como la integración de Compensar al sistema de pagos Bre-B, que, desde su implementación en febrero de este año, ha diversificado el acceso y utilización del Subsidio Monetario y otros recursos consignados en la Billetera Móvil para más de 300.000 usuarios, con 1.6 millones de transferencias realizadas.

También hacen parte de estas nuevas apuestas Tu Ciclo, Tu Bienestar, una iniciativa lanzada en septiembre que, en apenas tres meses, ha beneficiado a cerca de 3.000 mujeres en edad menstrual, facilitándoles productos e información para vivir esta etapa con mayor dignidad; y LALIGA Schools Compensar, que durante 2026 ha acercado a 721 niños y jóvenes a una formación integral en fútbol que combina componentes técnicos, tácticos, físicos y psicosociales.

Salud: un desafío que no da espera

La continuidad de los servicios de salud fue uno de los resultados más destacados en 2026, en medio de los problemas financieros que atravesó el sector. Según Vásquez, Compensar mantuvo su operación y garantizó la atención oportuna.

La continuidad de los servicios de salud fue uno de los resultados más destacados en 2026, en medio de los problemas financieros que atravesó el sector. Foto: Compensar - API

“Logramos mantener la operación y garantizar la continuidad de los servicios de salud. Además, alcanzamos un 86,7 por ciento de satisfacción y registramos niveles de PQRS inferiores a los del sector, como reflejo de nuestro compromiso con la atención y la experiencia de los usuarios”, precisó el director.

De esta manera, desde su frente de salud, la entidad culmina el año con 1,7 millones de afiliados al Plan de Beneficios en Salud, más de 246.000 al Plan Complementario y cerca de 3.000 a Medicina Prepagada; la cual, al completar su primer año de operación, sumó a su oferta el Plan Óptimo, que complementa el Plan Ideal con el que inició operaciones en septiembre de 2025, ampliando el acceso a planes adicionales de salud cada vez más ajustados a las necesidades de cada persona.

Oportunidades para personas y empresas

En otros frentes de alta movilidad social, durante el 2026 Compensar continuó impulsando diferentes iniciativas. En materia de vivienda, con corte a septiembre, entregó 1.781 unidades y adjudicó 9.849 subsidios para la compra de vivienda nueva. A esto se suma el acompañamiento en distintas etapas de la vida: sus soluciones dirigidas al segmento mayor impactaron a alrededor de 5.400 personas, mientras que 27.000 niños se beneficiaron a través del programa de atención integral a la primera infancia y otros 34.500 más, con el de Jornada Escolar Complementaria.

El acceso a oportunidades laborales y el alivio de la economía familiar también hicieron parte de esta gestión. Por medio de su Agencia de Empleo y Fomento Empresarial, logró la vinculación laboral de 100.300 personas; mientras que un millón de afiliados obtuvieron ahorros por $104.000 millones en comercios aliados.

En el ámbito empresarial, Compensar continuó aportando a la productividad y competitividad de sus empresas afiliadas. De esa manera, a lo largo del año, 2.138 empresas participaron en los programas del modelo Universidad- Empresa de la UCompensar, que, entre otras cosas, también celebró el primero año de apertura de su campus universitario y registró un crecimiento del 7% en matrículas.

Así mismo, mediante su plataforma de bienestar empresarial, la entidad organizó 9 ruedas de negocios, generando expectativas comerciales por más de $27.000 millones, y llevó a cabo 6 misiones internacionales formativas y comerciales (2 a China, España, Alemania, Chile y Estados Unidos) a las que asistieron líderes de organizaciones de distintos tamaños y sectores.

Alianzas con alto impacto social

La emergencia ocasionada por el terremoto del 10 de agosto puso a prueba la capacidad de respuesta, solidaridad y articulación de todo el país para mitigar su impacto en las personas y comunidades damnificadas. En ese contexto, Compensar logró movilizar a distintos actores y habilitó cerca de 20 puntos de acopio en sus sedes, donde recolectó más de 40 toneladas de alimentos y otras 10 de elementos de ayuda, que posteriormente fueron llevados a las zonas afectadas de la mano del Banco de Alimentos de Bogotá y la Cruz Roja Colombiana.

La articulación con otros actores también se extendió al frente ambiental. En alianza con Terpel Sunex, instaló 2.600 paneles solares en ocho sedes, que generan un ahorro energético del 30 % y una reducción de 210 toneladas de CO₂. Junto con Claro por Colombia, además, participó en jornadas de reforestación que permitieron sembrar más de 6.500 árboles durante 2026.

“Hoy no tenemos todas las respuestas ni podemos anticipar lo que vendrá, pero sí tenemos la experiencia, el compromiso y la fortaleza colectiva para seguir caminando juntos. Lo que sigue también dependerá de nuestra capacidad de sumar esfuerzos y compartir el propósito de consolidarnos como una plataforma de bienestar integral que aporte al progreso de las familias, las empresas y la sociedad en general”, concluyó Carlos Mauricio Vásquez Páez, director general de Compensar.

*Contenido elaborado con el apoyo de Compensar.