En un ecosistema corporativo en el que la innovación es a menudo el resultado más importante, Laboratorios Siegfried, empresa multilatina que pertenece al Grupo Roemmers de origen argentino, ha demostrado que la verdadera vanguardia está en la cultura organizacional. Por ello, para la compañía, la diversidad no es un complemento, sino el pilar estratégico que le ha permitido ser una de las firmas líderes en el sector farmacéutico con perspectivas y soluciones de alto impacto.

“Estamos convencidos de que cuando las personas pueden aportar desde sus diferencias, experiencias y capacidades, las organizaciones se enriquecen, encuentran nuevas perspectivas para innovar, fortalecen sus equipos y desarrollan prácticas de gestión humana más sostenibles en el tiempo”, dice al respecto Verónica Espinosa, gerente general de la filial en Colombia, que comenzó a operar en Bogotá en 2008.

Hoy, en la compañía, las mujeres representan el 66 por ciento de la fuerza laboral y ocupan el 55 por ciento de las posiciones de liderazgo, con una participación significativa en áreas comerciales, productivas y administrativas. Pero llegar hasta allí también le ha implicado a la farmacéutica trabajar de manera permanente en la equidad.

Uno de sus grandes logros en este aspecto fue obtener desde 2023 la certificación EDGE (Equidad, Diversidad e Igualdad de Género), iniciativa respaldada por la Corporación Financiera Internacional, que evalúa y reconoce la equidad e interseccionalidad de género en los lugares de trabajo. “Hemos destinado recursos presupuestales específicos para reducir las diferencias salariales entre hombres y mujeres, logrando que hoy esta brecha se ubique en tan solo tres puntos porcentuales. También, hemos avanzado en la implementación de salas de lactancia, espacios que buscan ofrecer condiciones adecuadas para las madres Siegfried y facilitar el equilibrio entre sus responsabilidades familiares y profesionales”, destaca Espinosa.

Otro de los avances de la farmaceútica durante este 2026 fue emprender su ruta de empleabilidad para personas con discapacidad, en alianza con Compensar y la Alcaldía de Soacha, con el fin de promover oportunidades laborales, reconocer capacidades y contribuir a la construcción de entornos de trabajo más accesibles e incluyentes. Además de articular esfuerzos con organizaciones sociales como el Banco de Alimentos de Bogotá y la Fundación APUCS, apoyando iniciativas que buscan acompañar y apoyar a comunidades en condiciones de vulnerabilidad.

“Todas estas estrategias han sumado para que durante los dos últimos años dupliquemos nuestra facturación con un crecimiento de doble dígito. Nuestro propósito es que la diversidad evolucione de ser una declaración para convertirse en una experiencia cotidiana, medible y transformadora. Sabemos que todavía hay retos, pero también tenemos la convicción de que las empresas somos actores fundamentales en la construcción de una sociedad con mayores oportunidades”, aseguró Espinosa.