Singapur, el principal centro financiero de Asia, fue el escenario para la celebración de los 10 años de IUX, una gala histórica que resaltó la innovación tecnológica y la expansión de este bróker global de divisas y CFD multiactivo. Además de un agradecimiento a los socios, durante el evento se realizó una exhibición ejecutiva del plan de trabajo de trading a la próxima generación de IUX.

El encuentro reunió a invitados internacionales, clientes y socios estratégicos que representan a mercados financieros clave de Asia, Europa, América Latina y África. Justamente, la asistencia internacional subrayó la evolución de IUX desde un bróker emergente hasta una potencia tecnológica internacional que presta servicios a operadores en más de 100 países.

Al convocar a los principales afiliados y creadores de mercado bajo un mismo techo, la gala facilitó diálogos de alto nivel sobre entornos regulatorios localizados, provisión de liquidez y el crecimiento del trading algorítmico minorista.

Una jornada con resultados

Durante el encuentro se realizaron una serie de anuncios y actividades:

Plan de trabajo ejecutivo y presentación de la plataforma de próxima generación. La directiva de IUX reflexionó sobre el logro de importantes hitos de volumen institucional y ofreció un avance de los próximos lanzamientos de productos programados para 2026, incluida una liquidez mejorada, capacidades del portal de clientes actualizadas y herramientas de personalización de la interfaz de usuario creadas para operadores de CFD activos.

La directiva de IUX reflexionó sobre el logro de importantes hitos de volumen institucional y ofreció un avance de los próximos lanzamientos de productos programados para 2026, incluida una liquidez mejorada, capacidades del portal de clientes actualizadas y herramientas de personalización de la interfaz de usuario creadas para operadores de CFD activos. Reconocimiento y premios a socios globales. Una ceremonia de entrega de premios exclusiva honró a los principales socios introductores (IB), afiliados regionales y socios estratégicos de larga trayectoria por sus contribuciones fundamentales a la presencia global de IUX.

Una ceremonia de entrega de premios exclusiva honró a los principales socios introductores (IB), afiliados regionales y socios estratégicos de larga trayectoria por sus contribuciones fundamentales a la presencia global de IUX. Intercambio de conocimientos y mesas redondas regionales. Influencers financieros y operadores profesionales llevaron a cabo paneles interactivos sobre la dinámica localizada de los CFD, la ejecución de ultra baja latencia (~30 ms de velocidad de procesamiento), la eficiencia de las cuentas sin diferencial y la educación ética para operadores.

Influencers financieros y operadores profesionales llevaron a cabo paneles interactivos sobre la dinámica localizada de los CFD, la ejecución de ultra baja latencia (~30 ms de velocidad de procesamiento), la eficiencia de las cuentas sin diferencial y la educación ética para operadores. Agradecimiento por el décimo aniversario. Los asistentes recibieron fichas conmemorativas de los 10 años y privilegios exclusivos del aniversario como expresión de gratitud por su colaboración y crecimiento compartido.

Tras el éxito de la gala de Singapur, IUX tiene previsto celebrar una serie de cumbres regionales de trading, talleres técnicos y encuentros con socios en el sudeste asiático, América Latina y África a lo largo del año. Foto: IUX - API

Elevar la experiencia del operador

Durante la última década, IUX se ha ganado el reconocimiento de la industria por sus condiciones de trading transparentes, diferenciales brutos competitivos, alta estabilidad en la ejecución y soporte multilingüe para socios. La gala de Singapur destacó la campaña “Your Edge, Optimized”, que dota a los clientes de herramientas de nivel institucional y un acceso al mercado con bajas barreras.

“Nuestro décimo aniversario no es solo una reflexión sobre lo lejos que hemos llegado desde 2016; es una declaración de hacia dónde nos dirigimos”, dijo Alex Delarue, director Comercial de IUX, durante la conferencia magistral. “Reunir a nuestros socios más dedicados de América Latina, Europa, África y Asia aquí en Singapur demuestra que la visión compartida y la confianza trascienden las fronteras. De cara al futuro, seguimos dedicados a perfeccionar las velocidades de ejecución de las operaciones, reducir la fricción y ofrecer una infraestructura adaptada y de alto rendimiento tanto para socios minoristas como institucionales”.

Tras el éxito de la gala de Singapur, IUX tiene previsto celebrar una serie de cumbres regionales de trading, talleres técnicos y encuentros con socios en el sudeste asiático, América Latina y África a lo largo del año.

Para obtener más información sobre IUX, visite www.iux.com.

*Contenido elaborado con apoyo de IUX