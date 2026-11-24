Conseguir un empleo para un joven en el sector tecnológico, cultivar cacao para evitar ingresar a las economías ilícitas, aprovechar los frutos de la Amazonía sin talar sus árboles e incentivar la apicultura una zona afectada por la minería ilegal, son oportunidades que cambian la vida de cientos de familias colombianas y les generan ingresos, bienestar y desarrollo.

Estas experiencias forman parte de las cuatro iniciativas sobresalientes en la edición 19 del Premio Emprender Paz, liderado por la Fundación Grupo Social, que resaltó el trabajo de Campuslands, ASOCAVAL, Bioingredientes Amazónicos y Griffith Foods. Las organizaciones han impulsado proyectos empresariales que benefician a cerca de 8.000 personas en diferentes regiones, especialmente en territorios afectados por la pobreza, la exclusión y la violencia.

Como parte de este reconocimiento, las iniciativas también recibieron incentivos económicos de entre 15 y 40 millones de pesos, los cuales podrán destinar al fortalecimiento técnico de sus proyectos, capacitaciones especializadas y adquisición de maquinaria o equipos para ampliar su impacto.

“Hacer empresa en Colombia es una de las vías más potentes para transformar territorios y construir paz. Lo vemos en jóvenes que acceden a un empleo formal, en comunidades que encuentran alternativas a las economías ilegales y en miles de hectáreas de bosque que se conservan porque generan valor para quienes las habitan. Todas ellas son una muestra muy valiosa del impacto social del sector privado”, declaró Astrid Gómez Hilarión, directora del Premio Emprender Paz.

El primer lugar fue para Campuslands, iniciativa que prepara a jóvenes vulnerables de entre 18 y 28 años para responder a las necesidades de talento de las empresas. Foto: Fundación Grupo Social - API

La directiva, que destacó el apoyo de la Embajada de Suecia, la Fundación Konrad Adenauer y la Fundación Ayuda en Acción, anunció la vinculación de la Organización El Minuto de Dios como nuevo aliado estratégico. De igual manera, indicó que el objetivo de la Fundación Grupo Social por medio del premio es seguir visibilizando y reconociendo a esas empresas que a través de sus negocios y proyectos abren puertas de oportunidades, progreso e inclusión en el país.

Cerrar la brecha laboral

El primer lugar fue para Campuslands, iniciativa que prepara a jóvenes vulnerables de entre 18 y 28 años para responder a las necesidades de talento de las empresas, combinando formación intensiva en tecnologías de la información con desarrollo humano, liderazgo y competencias para el mundo laboral.

De los 706 jóvenes participantes, 626 han logrado vincularse laboralmente, lo cual demuestra que “cerrar la brecha entre las competencias de los jóvenes y las que demanda el mercado puede convertirse en una ruta concreta hacia el empleo y mejores oportunidades de vida”, precisaron desde la Fundación.

Cacao, la gran oportunidad

La Asociación de Cacaoteros de Valdivia (ASOCAVAL) obtuvo el segundo lugar con su iniciativa ‘Sembradores de Paz: Juventud Cacaotera que transforma vidas en Valdivia’. En este municipio antioqueño, la asociación promueve el cultivo de cacao de especialidad como alternativa productiva frente a las economías ilícitas.

La Asociación de Cacaoteros de Valdivia (ASOCAVAL) obtuvo el segundo lugar con su iniciativa ‘Sembradores de Paz: Juventud Cacaotera que transforma vidas en Valdivia’. Foto: Fundación Grupo Social - API

Actualmente, la iniciativa reúne a 74 asociados, garantiza la compra de la cosecha a más de 300 familias y tiene 63 niñas, niños y jóvenes de escuelas de Valdivia en formación como extensionistas rurales, catadores y operarios de vivero. Su apuesta busca fortalecer el relevo generacional, y demostrar que el campo puede ser una opción de vida y fuente de ingresos.

Apostarle a la naturaleza

El tercer lugar fue para Bioingredientes Amazónicos, con su iniciativa ‘Bosque en Pie’, que transforma frutos silvestres amazónicos como cacay, burití y seje en aceites naturales para la industria cosmética. El modelo vincula a 200 familias recolectoras indígenas y campesinas de Putumayo, cuenta con clientes como Belcorp y posee mercados en Estados Unidos, Europa y América Latina.

Al generar ingresos a partir del aprovechamiento sostenible de los frutos del bosque, el proyecto contribuye a conservar cerca de 19.000 hectáreas de bosque amazónico en un territorio PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial).

Los ganadores del tercer lugar con Bioingredientes Amazónicos, con su iniciativa ‘Bosque en Pie’. Foto: Fundación Grupo Social - API

Apicultura para la paz

Finalmente, Griffith Foods se llevó el cuarto lugar. En el Bajo Cauca antioqueño y en Córdoba, este proyecto convirtió la compra de miel y el apoyo a proveedores en herramientas de transformación territorial. Desde 2018, Griffith Foods actúa como comprador ancla y adquiere cerca del 60 % de la producción apícola de la región.

Griffith Foods se llevó el cuarto lugar. En el Bajo Cauca antioqueño y en Córdoba, este proyecto convirtió la compra de miel y el apoyo a proveedores en herramientas de transformación territorial. Foto: Fundación Grupo Social - API

La iniciativa beneficia a cerca de 1.500 familias, unas 6.500 personas, y vincula a campesinos que erradicaron cultivos ilícitos, comunidades indígenas y afrodescendientes y víctimas del conflicto. Además de generar una alternativa productiva legal frente a la minería informal y los cultivos de uso ilícito, el modelo reporta la restauración de más de 2.000 hectáreas de flora y bosques nativos.

*Contenido elaborado con el apoyo de Fundación Grupo Social.