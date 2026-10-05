La clave del Consejo Global para la Tolerancia y la Paz que busca detener los conflictos en el mundo: “Es mucho más barata”

“La guerra es muy cara, mata a la gente y también arruinan bienes y dinero”, con estas palabras el presidente del Consejo Global para la Tolerancia y la Paz, Ahmed bin Mohammed Al Jarwan, señaló la importancia de comenzar a proyectar un camino para la paz, de cara a las nuevas generaciones, debido a los conflictos que hoy están afectando al mundo.

En diálogo con SEMANA, durante su visita a Colombia el diplomático emiratí - quien recibió la distinción “Reconocimiento que Transforma por la Paz” por el Sistema Interamericano de Defensores de los Derechos Humanos y que contó con la presencia del embajador de Emiratos Árabes Unidos, Mohamed Abdulla Ali Binkhater Alshamsi - recalcó la importancia de tender puentes de diálogo entre los líderes mundiales ante la compleja situación de guerra que hoy enfrentan distintos países y regiones como Medio Oriente.

Al Jarwan recibió el “Reconocimiento que Transforma por la Paz” por parte del Sistema Interamericano de Defensores de los Derechos Humanos. Foto: SEMANA Foto: SEMANA

“Hoy en día, el mundo está atravesando diferentes circunstancias y va en distintas direcciones; definitivamente necesitamos promover la cultura de la paz y de la tolerancia. La cultura de la construcción de puentes pacíficos entre naciones, entre continentes, creando una espacio de diálogo para todos”, dijo Al Jarwan.

El diálogo: más fácil, rápido y económico

Y es que en medio de la coyuntura global, marcada por las tensiones políticas y los desafíos en seguridad, el presidente del Consejo (que integran parlamentarios de decenas de naciones de todo el mundo) explicó cómo cada vez que se presenta una guerra esto significa no solo un retroceso sino la necesidad de impulsar la tolerancia y la paz.

“Por eso hacemos un llamado a los líderes, a los partidos y a nuestros amigos para que promuevan el acercamiento y el entendimiento. La vida es muy corta para todos; necesitamos vivir en paz, con respeto mutuo, y comenzar a invertir en las próximas generaciones”, señaló.

Al Jarwan hizo un llamado ante el conflicto en Medio Oriente: “a los líderes, a los partidos y a nuestros amigos para que promuevan el acercamiento y el entendimiento. (AP Foto/Vahid Salemi) Foto: AP

Además hizo énfasis en que la comunidad internacional debe replantear urgentemente sus prioridades frente a la violencia, pues cada vez que se presenta una confrontación bélica esta representa una carga insostenible para la humanidad: “La gente necesita detenerse en seguir con estos enfrentamientos, porque la paz es mucho más barata que la guerra”.

Al referirse a la situación en Medio Oriente precisó que si bien el Consejo no interfiere en política, sí instó a los países involucrados - en una región que atraviesa circunstancias y desafíos muy complejos— “a que dejen de pelear, se sienten a la mesa y dialoguen. El diálogo siempre es el camino más fácil, rápido y económico”.

“Lo que ocurre en Oriente Medio no afecta a un solo país o a una sola región: repercute en todo el planeta. Las emisiones y los precios del combustible, la energía se están disparando, y si no aplicamos medidas de mitigación urgentes, el impacto global será mayor. Por eso debemos detener esto”, aseguró.

Trazar el camino correcto

Para Al Jarwan la clave está en la defensa y protección de los derechos humanos e impulsar la educación, como la mejor herencia para las próximas generaciones. Para ello, aboga al diálogo y la cooperación que representan alternativas no solo éticas sino económicamente lógicas frente a la devastación material y humana.

“Nuestros hijos —nuestra propia sangre— nos necesitan ahora para trazar el camino correcto. Debemos trabajar juntos, sin importar de dónde vengamos ni quiénes seamos, porque estamos unidos y debemos respetar a los demás”, manifestó.

Por ello, desde el GCPT se impulsa no solo el respeto a los derechos humanos, sino también el concepto de “paz turística” en cada país que visite, buscando que este enfoque se traslade a las aulas escolares. Foto: SEMANA Foto: SEMANA

Por eso para el presidente del GCPT, desde la organización impulsan además del respeto a los derechos humanos, la “paz turística” a cada país que busque ese camino y que esto se traslade a las aulas en los colegios, pues según Al Jarwan las nuevas generaciones deben estar preparadas para ser líderes que asuman con responsabilidad la seguridad y el bienestar de la sociedad.

“En el marco global de la “paz turística”, hemos impulsado la educación a nivel mundial. Ya hemos comenzado a promover este concepto a través de los sistemas educativos. Invitamos a quienes estén interesados en cursar programas de posgrado a que lo hagan", sostuvo.

Colombia, un actor clave de la convivencia pacífica

Frente al panorama de violencia que afronta el país debido a la presencia de disidencias de las Farc, el ELN y estructuras criminales como el Cartel del Norte del Valle, Al Jarwan reconoció los esfuerzos institucionales por revalorizar la cultura de paz.

“Tanto en Colombia como en el resto del mundo debemos mantener una postura firme y conjunta contra lo que denominamos —por supuesto— el terrorismo y contra quienes arrastran a las nuevas generaciones hacia el mundo de las drogas. Es fundamental trabajar unidos y fomentar el intercambio de información entre vecinos y a escala global para cerrar filas frente a esta lacra que afecta a nuestra juventud. Colombia es un actor muy relevante en la promoción del turismo de paz”, afirmó.

Asimismo, destacó la labor del actual Gobierno, el cual —según indicó— “está trabajando con gran esfuerzo para revalorizar las ideas culturales, impulsar la cooperación, promover una paz turística y lograr que los pueblos del mundo se comprendan mejor”.