Premio Nobel de Física lanza preocupante advertencia sobre el riesgo de una guerra nuclear: podría convertirse en una amenaza mayor

Existe una preocupación que se centra en la posibilidad de que las tensiones internacionales desemboquen en un enfrentamiento nuclear. David Gross, Premio Nobel de Física en 2004, señaló en una entrevista con Live Science que un riesgo anual cercano al 2 % puede parecer bajo en el corto plazo, pero advirtió que, al acumularse durante varias décadas, la probabilidad de que ocurra una guerra nuclear aumenta de manera significativa.

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El Nobel de Física también señala que el escenario actual le genera una preocupación particular debido al contexto geopolítico y a la existencia de arsenales nucleares capaces de provocar consecuencias devastadoras. Su advertencia pone de manifiesto que la supervivencia a largo plazo no depende únicamente de los avances médicos o científicos, sino también de la capacidad de la humanidad para evitar conflictos de gran escala.

En ese contexto, el físico considera que llegar a vivir otros 50 años podría ser poco probable si no se reducen de manera considerable estos riesgos. Aunque su especialidad no está directamente relacionada con la política internacional ni con el análisis militar, su formación como físico teórico lo ha llevado a estudiar situaciones en las que intervienen múltiples variables y escenarios de riesgo como el expuesto en la entrevista.

“Actualmente, dedico parte de mi tiempo a intentar explicarle a la gente (...) que las probabilidades de que vivan 50 años más son muy bajas”, advirtió.

Gross plantea que, después de un conflicto nuclear. Foto: Getty Images

Desde esa perspectiva, Gross ha aplicado conceptos relacionados con la probabilidad y el riesgo acumulativo para analizar el peligro de un posible conflicto nuclear. Su razonamiento parte de que incluso una probabilidad anual aparentemente baja puede convertirse en un riesgo considerable cuando se mantiene durante periodos prolongados. Por ello, sus advertencias buscan mostrar cómo una amenaza que parece remota en un momento determinado puede adquirir mayor relevancia con el paso de las décadas.

El físico también ha relacionado este escenario con el deterioro de algunos acuerdos destinados a limitar el armamento nuclear y con el incremento de las tensiones entre potencias que poseen este tipo de armas. Aunque sus declaraciones pueden resultar preocupantes, Gross busca generar una reflexión sobre la importancia de reducir las posibilidades de que las tensiones internacionales desemboquen en un conflicto de consecuencias catastróficas.

El físico y premio Nobel David Gross aporta una visión basada en el análisis de riesgos, no en profecías, sobre el futuro de la humanidad. Foto: Montaje de SEMANA con fotos de Getty Images

David Jonathan Gross es uno de los físicos teóricos más destacados de Estados Unidos. Su trabajo científico se ha centrado principalmente en el estudio de las partículas fundamentales y las fuerzas que gobiernan su comportamiento.

En 2004, Gross recibió el Premio Nobel de Física junto con Frank Wilczek y David Politzer por el descubrimiento de la libertad asintótica. Este hallazgo permitió comprender mejor el comportamiento de la interacción fuerte, una de las fuerzas fundamentales de la naturaleza responsable de mantener unidos a los quarks.