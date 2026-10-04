La innovadora tecnología que ayuda a ahorrar energía cuando las luces quedan encendidas todo el día en casa

Dejar las luces encendidas o algunos aparatos eléctricos conectados es uno de los hábitos más comunes en el hogar. En ocasiones, las personas salen de casa y olvidan apagarlos, por lo que permanecen funcionando durante varias horas. Aunque puede parecer un descuido menor, este consumo innecesario de energía puede terminar reflejándose en la factura de electricidad y representar un gasto adicional para el bolsillo.

Esta situación suele ocurrir por olvido o simplemente por comodidad. Para apagar un aparato de forma tradicional, es necesario hacerlo directamente desde el interruptor o desconectarlo del tomacorriente. Sin embargo, los avances tecnológicos han permitido desarrollar alternativas que facilitan este tipo de tareas cotidianas.

El aparato eléctrico que puede disparar el consumo de energía en la casa cuando se usa todos los días

Una de ellas son los enchufes inteligentes, dispositivos que se conectan a los tomacorrientes convencionales y permiten controlar los equipos eléctricos de manera remota y automatizada. A través de una aplicación en el celular y, dependiendo del modelo, mediante comandos de voz, es posible encender o apagar los aparatos conectados sin tener que hacerlo directamente desde el enchufe.

De acuerdo con Nubip, una de sus principales ventajas es el control a distancia. El usuario puede comprobar desde el teléfono si un dispositivo permanece encendido y apagarlo incluso cuando se encuentra fuera de casa. También es posible programar horarios para que determinados equipos se enciendan o apaguen automáticamente en momentos establecidos.

Estas funciones pueden resultar útiles para quienes buscan tener un mayor control sobre el consumo de electricidad. Al programar el funcionamiento de algunos aparatos y evitar que permanezcan encendidos durante periodos innecesarios, se puede reducir el desperdicio de energía.

Se debe tener cuidado al usar enchufes inteligentes porque presentan ciertos riesgos si no se instalan o utilizan correctamente. Foto: Getty Images

Además, estos dispositivos pueden aportar comodidad y algunas funciones de seguridad. Por ejemplo, permiten controlar determinados equipos cuando no hay nadie en casa e incluso crear rutinas que simulen actividad en la vivienda. Algunos modelos también incorporan sistemas para detectar consumos inusuales. A esto se suma que su instalación suele ser sencilla y que existen opciones compatibles con asistentes de voz como Alexa, Google Assistant y Apple HomeKit.

Sin embargo, antes de comprar uno es importante revisar algunas características para comprobar que el modelo sea adecuado para el hogar y para los aparatos que se quieren conectar.

Uno de los primeros aspectos que se debe verificar es la capacidad eléctrica del enchufe inteligente. Cada dispositivo tiene un límite de potencia y corriente que no debe superarse. Por esta razón, es necesario consultar las especificaciones del enchufe y compararlas con las del aparato que se pretende conectar.

Los aparatos eléctricos que no debería conectar a un enchufe inteligente porque podrían causar una sobrecarga

No todos los equipos tienen las mismas necesidades eléctricas. Una lámpara, por ejemplo, puede requerir mucha menos potencia que otros electrodomésticos, por lo que no se debe asumir que cualquier enchufe inteligente sirve para todos los dispositivos.

También conviene revisar las funciones que ofrece cada modelo. Los enchufes más básicos permiten encender y apagar los aparatos de forma remota, mientras que otros incluyen herramientas adicionales como temporizadores, programación de horarios y automatizaciones.

Algunos incluso permiten monitorear el consumo de electricidad. Esta función puede ser especialmente útil para conocer cuánta energía utiliza un determinado aparato y detectar cuáles tienen un mayor impacto en la factura.

Por ello, antes de elegir un enchufe inteligente no basta con fijarse únicamente en el precio. Revisar su capacidad eléctrica, las funciones disponibles y la compatibilidad con los dispositivos del hogar puede ayudar a escoger una opción que realmente responda a las necesidades de cada vivienda.