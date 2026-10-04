¿Cómo manejar el televisor sin control remoto? La nueva tecnología que busca cambiar la experiencia

Para muchas personas, el control remoto es una herramienta indispensable para manejar el televisor. Sin embargo, los avances tecnológicos podrían cambiar esta dinámica y convertirlo en un dispositivo menos necesario. La interacción entre los usuarios y los sistemas de entretenimiento en el hogar atraviesa una etapa de transformación.

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En un entorno donde escribir letra por letra mediante una cruceta digital puede resultar poco práctico, la integración de comandos de voz y otras herramientas digitales se ha convertido en un elemento clave para mejorar la usabilidad, agilizar la navegación y facilitar el acceso a las funciones de las plataformas de televisión inteligente.

Una de las opciones es el uso de la herramienta de procesamiento de voz, disponible tanto en la plataforma como en la aplicación móvil de Roku. Al convertir el teléfono en un control remoto, la aplicación permite navegar por la interfaz, controlar la reproducción y realizar búsquedas mediante el micrófono del dispositivo.

Botones del control remoto. Foto: Getty Images

De esta manera, los usuarios pueden encontrar películas, series o aplicaciones sin necesidad de seleccionar manualmente cada una de las letras en pantalla. Esta funcionalidad también puede ser especialmente útil para quienes buscan una forma más sencilla de interactuar con el televisor, como adultos mayores, niños o personas que pueden tener dificultades para navegar mediante un control remoto tradicional.

Además, estos dispositivos son compatibles con asistentes de voz como Amazon Alexa, Google Assistant y Siri. Esta integración amplía las posibilidades de interacción con el contenido y permite controlar diferentes funciones del entretenimiento desde distintos dispositivos y plataformas.

Persona con el celular en la mano. Foto: Getty Images

Más allá de las características técnicas, estas herramientas buscan resolver situaciones cotidianas, como encontrar rápidamente qué ver, evitar escribir búsquedas extensas con el control remoto o, simplemente, dejar de buscar entre los cojines cuando el dispositivo desaparece.

La aplicación móvil también ofrece funciones adicionales a la búsqueda por voz, como el modo de escucha privada. Esta herramienta permite conectar audífonos al teléfono a través de la aplicación para escuchar el audio del televisor sin interrumpir a las demás personas. Para utilizarla, es necesario que el televisor y el teléfono estén conectados a la misma red wifi.