Google Chrome es uno de los navegadores más utilizados en el mundo, gracias a la facilidad con la que permite acceder a diferentes contenidos y servicios disponibles en internet.

Sin embargo, esta vez llamó la atención de los usuarios por una publicación en su cuenta oficial de X, en la que hizo referencia a una situación habitual entre quienes trabajan o estudian desde el computador: tener numerosas pestañas abiertas.

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“Deja de decir ‘Lo siento por todas mis pestañas abiertas’ cada vez que compartes tu pantalla. Nunca te disculpes por tener amplitud”, escribió la compañía.

El mensaje hace alusión a una costumbre bastante extendida entre las personas que utilizan el navegador para realizar varias actividades al mismo tiempo. Mantener abiertas distintas páginas permite consultar fuentes, revisar documentos y alternar entre tareas sin tener que buscar nuevamente cada sitio.

Aunque para algunos esta práctica puede dar la impresión de desorden, para otros es una manera de tener a la mano toda la información que necesitan durante su jornada.

No obstante, cuando el número de páginas aumenta demasiado, encontrar un contenido específico puede convertirse en una tarea complicada y dificultar la navegación.

Múltiples pestañas del navegador. Foto: Getty Images

¿Cómo organizar las pestañas en Google Chrome?

Para quienes prefieren tener un navegador más organizado, Chrome dispone de algunas herramientas que facilitan la administración de las páginas abiertas sin necesidad de cerrarlas.

Una de ellas es la función de grupos de pestañas, que permite reunir diferentes sitios bajo una misma categoría, asignarles un nombre y diferenciarlos mediante colores. Así, es posible separar las páginas relacionadas con el trabajo, los estudios o las actividades personales.

Imagen de referencia de pestañas del navegador. Foto: Getty Images

Otra alternativa es fijar las pestañas más utilizadas. Esta opción las mantiene en el extremo izquierdo de la barra del navegador, en un espacio reducido, para que permanezcan disponibles y sea más sencillo acceder a ellas.

De esta manera, aunque el gigante tecnológico invitó a sus usuarios a dejar de disculparse por tener numerosas páginas abiertas, también existen opciones para quienes prefieren mantener cierto orden mientras realizan sus actividades en internet.