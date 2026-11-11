Si tiene una cuenta de Nintendo, preste atención: así cambiará la forma de iniciar sesión desde enero de 2027

Nintendo modificará la forma en que los usuarios acceden a sus cuentas y eliminará una de las opciones que actualmente facilita el inicio de sesión. Desde el próximo 26 de enero de 2027, la compañía dejará de permitir que las personas ingresen a sus perfiles utilizando las credenciales de Google o Apple.

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Este cambio significa que quienes acostumbran acceder a sus cuentas de Nintendo mediante alguno de estos servicios tendrán que recurrir a otros métodos de identificación. En concreto, deberán introducir el correo electrónico registrado o su ID de inicio de sesión, acompañado de la contraseña correspondiente o una clave de acceso.

Hasta ahora, la plataforma permite asociar una cuenta de Nintendo con un perfil de Google o Apple. Esta alternativa evita que los usuarios tengan que recordar una contraseña adicional, pues basta con utilizar los datos de acceso de alguno de estos servicios para ingresar. Sin embargo, esta posibilidad desaparecerá a comienzos de 2027.

Imagen de referencia de consola de Nintendo. Foto: LightRocket via Getty Images

La decisión también tendrá consecuencias para quienes deseen registrarse por primera vez. Una vez entre en vigor la medida, tampoco será posible crear una cuenta de Nintendo utilizando directamente un perfil de Google o Apple.

Otro de los cambios anunciados está relacionado con My Nintendo. La compañía confirmó que dejará de estar disponible la misión que entrega Platinum Points por vincular una cuenta de Google con una de Nintendo.

Imagen de referencia de persona jugando con consola de Nintendo. Foto: Getty Images

Ante esta modificación, la empresa recomienda a los usuarios comprobar que tienen configurado un método de acceso alternativo antes de la fecha límite. Quienes no recuerden su contraseña o nunca hayan establecido una podrán crear una nueva desde la página de inicio de sesión, seleccionando la opción ‘¿Olvidaste tu contraseña?’.

Nintendo comunicó la decisión a través de su página oficial de soporte y ofreció disculpas por las molestias que pueda ocasionar a quienes utilizaban esta modalidad. No obstante, la compañía no explicó los motivos que llevaron a retirar la integración con los servicios de Google y Apple.