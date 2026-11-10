Nvidia pierde terreno en medio de acusaciones de espionaje chino: Qualcomm, Google y AMD aparecen en escena

La controversia que rodea a Nvidia puso en discusión la posición que ocupa la compañía en el negocio de la inteligencia artificial. Mientras sus acciones registraban una caída en Wall Street, otros fabricantes de chips comenzaron a aparecer como posibles beneficiados de la situación, en un mercado que también busca alternativas fuera de Estados Unidos.

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La polémica abre espacio para otros fabricantes

Larry Li, fundador de Amino Capital, firma de inversión con sede en California, considera que la situación puede modificar temporalmente el panorama de la industria. Según explicó, las consecuencias podrían sentirse tanto en el comportamiento de las acciones como en la dirección de la compañía.

“A corto plazo, habrá turbulencias en el precio de las acciones y en la estructura directiva”, afirmó el inversionista.

Larry Li advirtió que la polémica de Nvidia podría abrir oportunidades para sus competidores. Foto: Sportsfile via Getty Images

Sin embargo, Li considera que el episodio también puede representar una oportunidad para otras compañías que buscan ganar participación en el negocio de los procesadores para inteligencia artificial.

“Creo que podría ser un buen momento para que otros actores desempeñen un papel más importante, en lugar de que todo dependa únicamente de Nvidia”, agregó. Entre los posibles beneficiados mencionó a Qualcomm, Google y AMD, empresas estadounidenses que también desarrollan tecnologías para este mercado.

China busca alternativas a los chips de Nvidia

La discusión también llegó a las empresas chinas que participan en la Web Summit de Lisboa. Algunos de sus representantes señalaron que el desarrollo de nuevos procesadores podría reducir la dependencia de un solo fabricante.

YuanKang Zhang, responsable de estrategia e innovación de la compañía Cloudsky, reconoció la importancia que ha tenido Nvidia en el crecimiento de la inteligencia artificial, pero destacó que están apareciendo otras opciones.

“Nvidia es básicamente la base de la IA moderna, pero hoy en día están surgiendo chips de distintos tipos, no solo en Estados Unidos, sino también en China”, señaló.

YuanKang Zhang aseguró que China también avanza en la fabricación de procesadores para inteligencia artificial. Foto: dpa/picture alliance via Getty I

El directivo también manifestó su expectativa de que el sector tenga más participantes y no dependa de una sola compañía para avanzar.

Por su parte, Yang Jing, gerente de producto de la empresa china ModelBest, explicó que su organización trabaja en el desarrollo de procesadores junto con nuevas compañías, entre ellas Huawei.

Sobre las consecuencias de la controversia, Jing sostuvo que las actividades de su empresa podrían experimentar cambios, aunque descartó que el episodio represente un obstáculo definitivo.

“A raíz del escándalo de Nvidia, nuestro trabajo se verá afectado, pero no quedará destruido”, afirmó.

Una industria que busca ampliar sus opciones

El encuentro tecnológico reúne a cerca de 70.000 asistentes de 164 países, además de 10.000 empresas emergentes y 1.500 inversores.

La agenda incluye demostraciones de robots humanoides de las compañías chinas Galbot y Ubtech Robotics, así como desarrollos relacionados con vehículos eléctricos, robotaxis y modelos de inteligencia artificial de código abierto.

La presencia de estas tecnologías refleja la variedad de empresas que buscan abrirse espacio en un sector en el que Nvidia ha mantenido una posición dominante.