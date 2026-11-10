MinTIC y MinJusticia revelan cifras de Tigo, Claro y WOM frente a las extorsiones desde las cárceles

Las autoridades presentaron un balance de los bloqueos de líneas telefónicas y dispositivos móviles entre septiembre y octubre de 2026. La medida busca reducir el uso de estos medios para cometer delitos desde los establecimientos penitenciarios.

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Tigo, Claro y WOM reportaron aumentos en el bloqueo de líneas

La restricción de las comunicaciones utilizadas para facilitar extorsiones desde las cárceles es uno de los objetivos de las medidas presentadas por los ministerios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y de Justicia.

Durante el balance, la ministra de las TIC, Alexandra Falla, señaló que los resultados corresponden a los reportes entregados por los operadores de telefonía móvil. Según explicó, entre septiembre y octubre de 2026 se registraron incrementos en la cantidad de líneas telefónicas bloqueadas.

Alexandra Falla presentó los resultados de los operadores móviles en el bloqueo de líneas telefónicas. Foto: Getty Images / @Ministerio_TIC

“Gracias a este trabajo, entre septiembre y octubre de 2026, muy recién llegados al gobierno, registramos incrementos importantes en el bloqueo de líneas telefónicas. Colombianos y ministro, estas son las cifras reportadas por los operadores”, afirmó Falla.

Uno de los datos destacados corresponde a Tigo. El representante de MinJusticia indicó que la compañía pasó de 240 a 473 líneas bloqueadas, lo que representa un incremento del 97,08 %.

En el caso de Claro, Alexandra Falla informó que los bloqueos aumentaron un 34,65 %, al pasar de 303 a 400 líneas. Por su parte, WOM registró un crecimiento del 86 %, con un cambio de 50 a 93 líneas telefónicas bloqueadas.

También aumentaron los bloqueos de celulares mediante IMEI

El balance presentado por las entidades también incluyó las restricciones aplicadas directamente a los equipos móviles. Para ello se utiliza el IMEI, un número de identificación único que permite reconocer cada celular y bloquearlo para impedir que funcione en las redes móviles.

En este apartado, Tigo pasó de 211 a 251 dispositivos bloqueados, un aumento del 18,96 %, mientras que Claro registró un crecimiento del 51,09 %, al pasar de 229 a 346 equipos.

WOM, por su parte, pasó de 98 a 141 celulares bloqueados mediante este mecanismo, lo que representó un incremento del 43,88 %.

MinJusticia advierte sobre el uso de celulares para cometer delitos

Al explicar el alcance de estas medidas, el ministro de Justicia destacó que las restricciones buscan impedir que las comunicaciones desde los centros penitenciarios sigan facilitando actividades criminales.

“Estas cifras son muy importantes, porque reflejan avances concretos en el fortalecimiento del control de las comunicaciones no autorizadas desde los establecimientos penitenciarios y carcelarios”, manifestó.

El ministro de Justicia, Iván Cancino, explicó el alcance de las medidas para limitar las comunicaciones ilegales desde prisión. Foto: SEMANA

El funcionario agregó que cada línea o dispositivo retirado de circulación representa una herramienta menos para quienes utilizan las comunicaciones con fines delictivos.

“Cada línea o dispositivo utilizado para facilitar actividades delictivas que logramos bloquear representa una herramienta menos al servicio de la criminalidad”, sostuvo.

No obstante, el ministro precisó que las acciones de las autoridades no terminan con el bloqueo de las comunicaciones.