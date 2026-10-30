Ministerio TIC exige el reintegro de $234.000 millones por la parálisis de los Centros PotencIA

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) denunció el pasado jueves 29 de octubre de 2026 la parálisis absoluta y los graves incumplimientos en la ejecución del proyecto Centros PotencIA, iniciativa ideada para llevar formación en inteligencia artificial y herramientas digitales a 26 departamentos del país.

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La titular de la cartera, Alexandra Falla Zerrate, confirmó que el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella ordenó exigir la devolución inmediata de $234.399 millones, los cuales fueron girados en su totalidad a una fiduciaria bajo un contrato firmado con Findeter en septiembre de 2024.

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A pesar del desembolso completo de los recursos hace 19 meses, la infraestructura física registra una ausencia total de avances operativos. El Ministerio TIC exigió el reintegro de $234.399 millones por la parálisis del proyecto Centros PotencIA.

De acuerdo con las auditorías de la administración actual, el proyecto planteaba inicialmente la apertura de 75 centros para beneficiar a más de siete millones de personas, cifra que posteriormente fue reajustada a 60 municipios.

No obstante, las revisiones en terreno constataron que no se ha levantado ninguna edificación ni puesto en marcha centro alguno. “Aquí no se puede hablar de un retraso o de problemas en la ejecución. Se trata de una promesa, un compromiso que se adquirió con 60 municipios, y se quedó en una simple foto. Dejaron la plata de los Centros PotencIA dormida en un banco, mientras los municipios y las personas esperaban”, aseveró la ministra Alexandra Falla al cuestionar la congelación de los fondos en el sistema financiero.

#ElGobiernoDeLaVerdad El Gobierno Nacional denuncia el grave incumplimiento en el proyecto Centros PotencIA, una iniciativa de la administración anterior que dejó más de 234 mil millones de pesos estancados en una fiduciaria. Tras 19 meses de haberse girado la totalidad de los recursos, las obras presentan apenas un 2,09 % de avance y una parálisis total desde noviembre de 2025, dejando a 60 municipios con lotes vacíos y obras a medias sin las salas de tecnología prometidas. Ante estas severas deficiencias en planeación y ejecución evidenciadas por la Contraloría General, el presidente Abelardo De La Espriella ha dado la instrucción categórica al Ministerio TIC de recuperar estos recursos públicos de manera inmediata. La actual administración trabaja incansablemente para corregir esta negligencia y garantizar que las inversiones en tecnología e inteligencia artificial cumplan su verdadero propósito: conectar y transformar genuinamente la vida de todos los colombianos en las regiones. — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) October 30, 2026

Observaciones de la Contraloría e impacto en las alcaldías locales

La parálisis del proyecto motivó la intervención directa de la Contraloría General de la República, organismo que desde enero de 2026 adelanta un seguimiento especial a la contratación.

Las auditorías del ente fiscalizador determinaron que el porcentaje real de avance de obra alcanza únicamente el 2,09 %, con una suspensión total de actividades desde noviembre de 2025.

El informe del órgano de control detalló deficiencias estructurales en la planeación de los contratos, vacíos en la viabilización de los predios y trabas en la expedición de licencias de construcción, situaciones que afectaron los principios de eficiencia, economía y oportunidad en el gasto público. La Contraloría certificó que el avance físico del proyecto es del 2,09 %, con parálisis total desde fines de 2025.

🚨 ¡$234.399 millones girados y ni un solo Centro PotencIA construido! La ministra TIC, @AlexandraFalla , exige la devolución de los recursos de un proyecto que prometía llevar inteligencia artificial a las regiones, pero que registra apenas un 2,09 % de avance y permanece paralizado desde noviembre de 2025. La plata de los colombianos se cuida, se invierte y se respeta. #GobiernoDeLaVerdad — Ministerio TIC (@Ministerio_TIC) October 30, 2026

El estancamiento contractual causó perjuicios a decenas de administraciones municipales que habían destinado recursos locales para adecuar los terrenos e infraestructura requeridos.

Varias alcaldías alcanzaron a realizar demoliciones, trámites de licenciamiento y adecuaciones de lotes a la espera de las salas informáticas y los equipos de realidad virtual prometidos. Ante esta situación, el MinTIC anunció acciones legales y presupuestales para recuperar los recursos públicos y mitigar la brecha digital en las entidades territoriales afectadas.