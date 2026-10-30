Pedro Lemus renuncia a la Secretaría General del Atlántico para aspirar a la Gobernación.

El profesional en arquitectura y planeación urbana, Pedro Lemus, presentó el pasado jueves 29 de octubre su renuncia formal al cargo de secretario general de la Gobernación del Atlántico con el objetivo de iniciar su proyecto político para aspirar a la Gobernación del departamento.

Polémica en UniAtlántico: así quedaron sus instalaciones deportivas tras la gestión de Rafael Castillo

La dimisión fue confirmada por el gobernador Eduardo Verano de la Rosa, quien, a través de pronunciamientos institucionales, destacó el desempeño del exfuncionario dentro del gabinete y exaltó su rol en la estructuración de proyectos de desarrollo físico y social para la región.

Condenado exsenador Pulgar confirma que su hija Isabella aspirará a la Gobernación del Atlántico

Dicho mensaje fue recibido en el ámbito político regional como un gesto significativo de respaldo implícito de cara al proceso de sucesión en la administración departamental. Pedro Lemus renunció a la Secretaría General del Atlántico para promover su aspiración a la Gobernación.

Durante su trayectoria en el sector público, Lemus ha desempeñado múltiples responsabilidades institucionales, entre las que se cuentan la Secretaría de Planeación Departamental, la Secretaría Privada y el cargo de gobernador encargado en diversas oportunidades.

Eduardo Verano de la Rosa, gobernador de Atlántico. Foto: Cortesía

Su gestión administrativa incluye la participación en iniciativas de infraestructura regional como la ampliación de la Plaza de la Paz, la construcción de escenarios deportivos para los Juegos Centroamericanos y del Caribe, los nodos del Sena, el recinto ferial Puerta de Oro y el Gran Malecón del Río.

Asimismo, lideró el seguimiento a proyectos habitacionales, la red hospitalaria y la recuperación de la sede Centro de la Universidad del Atlántico. La trayectoria administrativa de Lemus abarca la ejecución de obras de infraestructura, educación y espacio público en el departamento.

Configuración del panorama electoral y mensaje de continuidad

La dimisión de Lemus dinamiza la contienda política en el departamento del Atlántico y posiciona su nombre en el debate sobre la continuidad de los programas y proyectos ejecutados en la actual administración.

Eduardo Verano de la Rosa, gobernador de Atlántico. Foto: Suministrada - API

Frente a la apertura del escenario preelectoral, las manifestaciones de aprecio emitidas por el gobernador Verano ratifican la relevancia técnica y política de quien fue uno de sus colaboradores más cercanos.

Por su parte, el exsecretario ha fundamentado su discurso público en la necesidad de avanzar sobre los logros alcanzados sin poner en riesgo los procesos de desarrollo territorial. La renuncia de Lemus abre la conversación política sobre el futuro de la administración en el Atlántico.