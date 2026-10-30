El Ideam emitió su pronóstico del clima para este puente festivo, que también incluye el 31 de octubre, fecha en la que se celebra tradicionalmente Halloween.

Tradicionalmente, en esa fecha se registran fuertes lluvias y, aunque algunos especulan que esto tiene relación con la fiesta pagana, también es importante reconocer que coincide con la temporada de mayores precipitaciones en el país.

Así estará el clima en Colombia para la semana del lunes 26 al viernes 30 de octubre

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El pronóstico del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales indica que se esperan fuertes lluvias en:

Cauca

Nariño

Valle del Cauca

Chocó

Antioquia

Risaralda

Caldas

Oriente de Norte de Santander

Centro y sur de Bolívar

Sur de Córdoba

Golfo de Urabá

San Andrés y Providencia

También se prevén lluvias moderadas en el norte de Cundinamarca, Sucre, norte de Córdoba, Cesar, sur de La Guajira, centro y sur de Magdalena, Santander, Caquetá, Putumayo, norte de Amazonas, Vaupés y occidente de Meta.

Asimismo, sectores de la Orinoquía y el norte de la Amazonía, en Arauca, Casanare, Guaviare y Guainía, pueden registrar algunas lloviznas ligeras, según el pronóstico de la entidad.

En contraste, se espera una jornada seca para La Guajira, Cesar, Tolima, Huila, centro y sur de Cundinamarca y Boyacá.

Pronóstico del clima para el domingo 1 de noviembre de 2026

Para el domingo, el Ideam prevé el siguiente panorama en el país:

Tiempo seco: en Casanare, Meta, Vichada, Boyacá, suroriente de Cundinamarca, sur de Tolima y norte del Huila.

Lluvias fuertes: en La Guajira, sur de Cesar, norte de Magdalena, centro y sur de Bolívar, golfo de Urabá, Antioquia, Caldas, Risaralda, Chocó, centro y sur de Valle del Cauca, Cauca, Nariño, norte de Cundinamarca y el oriente de Norte de Santander.

Lluvias moderadas: en Córdoba, norte de Tolima, Amazonas, Vaupés, Guainía, occidente de Putumayo, San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Lluvias ligeras y dispersas: en Atlántico, Sucre, norte de Bolívar, occidente de Caquetá y Putumayo y Arauca.

¿Cómo estará el clima en Colombia este lunes festivo, 2 de noviembre de 2026?

Atlántico, Casanare, Arauca, Boyacá y Huila tendrían una jornada seca, según el pronóstico del Ideam. Asimismo, se prevén lluvias ligeras y dispersas en el centro y sur de Magdalena, occidente y sur de Meta, Sucre y sur de Cundinamarca.

En contraste, se prevén lluvias fuertes y moderadas en los siguientes departamentos: