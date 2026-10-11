El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) emitió el boletín meteorológico de este domingo, 11 de octubre de 2026, para Colombia. De acuerdo con él, varias regiones del país tendrán una jornada pasada por agua y nubosidad.

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El clima en las primeras horas de este domingo, 11 de octubre

Esta madrugada, las regiones Pacífica, Amazónica, el sur de la Orinoquía y el noroccidente de la región Caribe tuvieron un cielo que estuvo entre parcial y mayormente nublado, según el informe. Mientras tanto, las lluvias de mayor consideración se registraron por el instituto en Valle del Cauca, Chocó, golfo de Urabá, Guainía y Córdoba

Lluvias y mapa de Colombia (imagen de referencia). Foto: Getty Images

Nariño, Cesar, los alrededores de la Sierra Nevada de Santa Marta, Antioquia, Santander, Risaralda, Quindío, Boyacá, Cundinamarca, Arauca y Casanare también tuvieron una madrugada acompañada por lluvias, pero en menor proporción.

¿Cuál es el pronóstico del Ideam para hoy, domingo 11 de octubre de 2026?

Para este domingo de puente festivo, el instituto prevé un clima protagonizado por la nubosidad en diferentes regiones del país.

El pronóstico indica que la mayor nubosidad se concentraría en toda la región Pacífica, en el centro y sur del Caribe, en el norte y centro de la Andina y en diferentes sectores de las regiones Orinoquia y Amazonia.

Se esperan precipitaciones de intensidad moderada a localmente fuerte a lo largo del día en sectores de Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. La región andina es donde hay más probabilidades de lluvia, específicamente en Antioquia, Santanderes, el eje cafetero, norte de Boyacá y sectores occidentales de Cundinamarca y el Tolima.

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También se esperan lluvias en departamentos como Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico, Magdalena, Cesar y el sur de La Guajira. En cuanto a la región Orinoquía y Amazonía, se prevén precipitaciones en Arauca, Casanare, Vichada, Meta, Caquetá, Guaviare, Guainía, Putumayo, Vaupés y Amazonas.

En contraste, se espera que en el norte de la región Caribe y sobre todo en el Valle del río Magdalena se presenten las máximas temperaturas del país. Este sería el sector en donde se calcula más calor para este domingo.

Valle del río Magdalena. Foto: Alcaldía de Faca

Pronóstico para Bogotá: Lluvias y posible actividad eléctrica en la tarde

Para la capital de la República, el Ideam y el Idiger prevén lluvias entre moderadas y fuertes para la tarde, con posible actividad eléctrica.

Suba, Usaquén, Barrios Unidos, Teusaquillo, Fontibón, Kennedy, Puente Aranda y Bosa serían las localidades con mayor precipitación. Para la noche se espera el retorno del tiempo seco con cielo parcialmente nublado, aunque no se descartan lluvias residuales en el occidente.