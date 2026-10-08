Ideam confirma oficialmente el fenómeno de El Niño en Colombia: advierten que será fuerte y sus efectos llegarían hasta 2027

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) confirmó este jueves, 8 de octubre, la presencia del fenómeno de El Niño en Colombia, una situación que podría alterar las condiciones climáticas del país durante los próximos meses y que mantiene en alerta a las autoridades.

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La declaratoria se produjo después de un seguimiento a las temperaturas del océano Pacífico y a diferentes variables atmosféricas. Según el informe oficial, la temperatura superficial del mar registró una anomalía de 3,49 grados centígrados, mientras que se cumplieron las condiciones técnicas necesarias para confirmar el fenómeno.

Uno de los datos que más preocupa es que existe un 83 % de probabilidad de que El Niño alcance una intensidad fuerte o muy fuerte, al menos hasta marzo de 2027. Además, sus efectos podrían prolongarse hasta finales del primer semestre del próximo año.

Aunque octubre y noviembre corresponden a la segunda temporada de lluvias en buena parte del territorio nacional, las autoridades advierten que las precipitaciones podrían estar por debajo de los niveles habituales, especialmente en las regiones Andina, Caribe y Pacífica.

Gobierno anuncia medidas ante el riesgo de sequías e incendios

Frente a este panorama, el Gobierno Nacional estableció el próximo 30 de noviembre como fecha límite para que las autoridades territoriales tengan preparados sus planes de contingencia.

La instrucción está contemplada en la Directiva Presidencial 03, expedida el pasado 22 de septiembre, y busca anticiparse a posibles emergencias relacionadas con el desabastecimiento de agua, los incendios forestales y las afectaciones a los servicios esenciales.

Los alcaldes deberán actualizar sus estrategias de respuesta, identificar fuentes alternativas de agua y garantizar la coordinación con los cuerpos de bomberos. Por su parte, los gobernadores tendrán que fortalecer las capacidades de atención de emergencias en sus departamentos.

Desde la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) también se anunció la implementación de una herramienta tecnológica que permitirá identificar zonas con mayor recurrencia de incendios forestales mediante información histórica y registros satelitales.

“La confirmación del fenómeno de El Niño por parte del IDEAM nos exige actuar desde ahora. Nuestra prioridad es proteger el abastecimiento de agua, reducir el riesgo de incendios forestales, proteger los medios de vida y mantener la continuidad de los servicios esenciales”, aseguró David Tamayo Roldán, director de la UNGRD.

¿Qué pasará con las lluvias en Colombia?

Las autoridades aclararon que la presencia de El Niño no significa que dejará de llover en el país. De hecho, durante octubre y noviembre todavía podrían registrarse emergencias relacionadas con inundaciones y crecientes súbitas.

Sin embargo, las condiciones secas podrían intensificarse hacia diciembre, lo que aumentaría la preocupación por la disponibilidad de agua, la producción agrícola y el riesgo de incendios.

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En materia energética, el Ministerio de Minas y Energía adelanta acciones para fortalecer la generación térmica, asegurar el suministro de combustibles y promover el uso eficiente de la energía.

Finalmente, el Ideam y la UNGRD hicieron un llamado a los ciudadanos para ahorrar agua y electricidad, evitar quemas en zonas de vegetación y reportar oportunamente cualquier emergencia.

El monitoreo climático continuará durante los próximos meses para determinar la evolución del fenómeno y sus posibles consecuencias en las diferentes regiones de Colombia.