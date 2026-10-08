Ejército enfrentó inédita alianza entre el Clan del Golfo y las disidencias en Yarumal: dio de baja a dos señalados delincuentes

El Ejército sostuvo combates con grupos ilegales en zona rural de Yarumal, en el norte de Antioquia.

Según esa fuente, tropas del Batallón de Infantería N.º 10 Coronel Atanasio Girardot de la Cuarta Brigada chocaron con integrantes del Frente 36 de las disidencias de las Farc, que “delinquían en alianza con el Clan del Golfo”.

Esa alianza inédita entre esas dos agrupaciones ilegales había sido mencionada luego de que alias Primo Gay, cuarto cabecilla del Frente 36, se cambiara de bando y delinquiera para el Clan del Golfo en Briceño.

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El saldo del combate es de dos presuntos integrantes de estas agrupaciones criminales muertos.

El teniente coronel Fredy Arboleda Jaramillo, comandante del Batallón de Infantería Liviana N.° 10 Atanasio Girardot, se refirió a lo sucedido.

“Estos sujetos harían parte de la comisión de seguridad de alias Arboleda, quien inicialmente habría pertenecido al 36, facción Calarcá, y quien, siguiendo los caminos de alias Primo Gay, habría pasado a integrar las filas del Clan del Golfo”, dijo.

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En medio de la operación fueron incautados un fusil, una pistola, proveedores y municiones.

Según el Ejército, los abatidos estarían vinculados a amenazas, constreñimiento y cobros extorsivos en los municipios de Yarumal, San Andrés de Cuerquía, Toledo y Briceño.

En un informe del 22 de agosto, SEMANA reveló cómo se dio el paso de alias Primo Gay de las disidencias al Clan del Golfo.

Néider Yesid López Uñate, conocido como Primo Gay, es un guerrillero de las disidencias del Frente 36 de las Farc. Foto: SUMINISTRADO A SEMANA API

El 15 de agosto, en un punto entre las veredas La América, La Mina y La Molina, ubicado a unos 80 minutos del casco urbano de Briceño, alias Primo Gay —cuarto cabecilla de ese reducto de las extintas Farc— se reunió con un comando armado de sus antiguos enemigos del Clan del Golfo para unirse a ellos.

Lo hizo, dicen en Briceño, porque estaba cercado, se sentía solo y en la última petición que le hizo a alias Chejo, el cabecilla del Frente 36, que se mueve en el municipio de Campamento, este le dijo que se defendiera como pudiera.

Pero Primo Gay se estaba quedando sin hombres. El 30 de julio murieron en combates con la gente del Clan del Golfo alias Tino y un menor de edad, quienes le cuidaban la espalda. Los enfrentamientos con drones cargados de explosivos, granadas y fusilería fueron tan fuertes que, según los censos levantados por las autoridades municipales, 255 personas del corregimiento Travesías y las veredas Cucurucho, El Roblal y La América tuvieron que huir de sus casas por temor a quedar en medio del fuego.