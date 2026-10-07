Este miércoles, 7 de octubre, en la clínica Valle de Lili, en Cali, se vivió un momento de euforia mientras era dada de alta Estefany Echavarría, la mujer que salvó a su pequeña hija en el terremoto del 10 de agosto.

La mujer fue recibida con bombas, regalos y un letrero que señaló, “lo lograste”.

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No es para menos. El ejemplo de valentía de esta mujer es fácilmente perceptible en su condición médica: fue sometida a 21 cirugías, perdió sus piernas, pero a cambio mantuvo a salvo a su hija Sofía.

Fue precisamente ella quien la recibió con un estremecedor mensaje: “Mamá, te amo”.

Estefany, psicóloga de 36 años, y su pequeña, quedaron en medio de las ruinas del edificio Ariguaní, en Cali.

Ellas sobrevivieron luego de que Estefany cubriera con su cuerpo a la pequeña y le cantara para mantenerla con vida, pero la abuela y la abuela de Sofía murieron.

La mujer, luego de ocho horas de sucedido el terremoto de 7,4 en la escala de Richter, fue rescatada y llevada a la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Valle de Lili, donde el personal médico le salvó la vida a pesar del difícil diagnóstico que presentaba.

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Hace una semana, el presidente, Abelardo De La Espriella, viajó a Cali, visitó a Estefany en la clínica y le entregó simbólicamente un apartamento nuevo y amoblado.

En la clínica, el presidente habló con la mujer. “Quisimos acompañarla en este nuevo comienzo. Le entregamos un apartamento nuevo y completamente amoblado para que, junto a su hija, pueda reconstruir su vida con tranquilidad, dignidad y esperanza”, contó el presidente.

De La Espriella dijo que ella “representa la fuerza de las madres colombianas y el espíritu de un país que, incluso en medio del dolor, se levanta y jamás se rinde ante la adversidad”.

El Presidente Abelardo de la Espriella hizo la entrega de Apartamentos a las personas damnificadas por el terremoto en Cali. Foto: Aymer Andrés Alvarez

En sus redes sociales, también señaló: “En Cali viví una jornada profundamente conmovedora, mirando a los ojos a nuestra gente y llevándoles un mensaje claro de esperanza: ninguna familia damnificada por el terremoto caminará sola. Reconstruir la patria significa convertir la solidaridad en soluciones reales. Por eso, junto al sector empresarial, entregamos soluciones de vivienda para devolverles a las familias la tranquilidad de un techo propio, la dignidad golpeada por el sismo y, sobre todo, la certeza de que estamos a su lado”.