Rescatan en El Tambo a joven de 16 años que estuvo secuestrado durante 20 días

El Gaula de la Policía rescató a un menor de 16 años que fue secuestrado el 18 de septiembre en la vereda La Rejoya, en zona rural de Popayán.

La liberación se dio luego de una operación conjunta con unidades jungla, Grupos Especiales, inteligencia, aviación de la Policía y la Fuerza Aérea Colombiana, indicaron las autoridades.

La víctima fue secuestrada, de acuerdo con la información policial, cuando fue abordada por varios delincuentes que descendieron de un vehículo y, posteriormente, lo trasladaron en una camioneta.

En ese último automotor, el joven fue movido hacia zona rural de El Tambo, donde finalmente fue ubicado.

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El brigadier general Carlos Germán Oviedo Lamprea, comandante de la Región de Policía No. 4, explicó lo sucedido.

“Se pudo establecer que los delincuentes trasladaron al joven en una camioneta a zona rural del municipio de El Tambo, donde se encontraba retenido en contra de su voluntad y hasta donde llegaron nuestros grupos de operaciones especiales de la Policía Nacional. Los responsables de este hecho, al parecer, estarían relacionados con la estructura Jaime Martínez”, señaló el oficial.

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Según la Policía, durante las labores investigativas pudieron establecer que los responsables del secuestro exigían a los familiares del adolescente la suma de 15.000 millones de pesos a cambio de su liberación.

A finales de septiembre, las autoridades golpearon a señalados criminales que se dedicaban a la comisión de delitos relacionados con la extorsión y el secuestro a través de la Operación Perla, en la cual la Policía, a través del Gaula, desarrolló acciones en 12 departamentos estratégicos del país, con 148 capturas.

“¡Golpe contundente contra el secuestro y la extorsión en Colombia! La Operación Perla, ejecutada por nuestra Policía Nacional, a través del Gaula y en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, dejó 148 capturados en seis ciudades y 12 departamentos del país”, detalló el jefe de Estado.

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Y agregó: “Entre ellos, 75 por extorsión, 32 por hechos relacionados con secuestro y 41 por delitos conexos. Además, fueron incautados 1.195 elementos, entre armas de fuego, munición, granadas, celulares, motocicletas, un vehículo, un dron, dinero en efectivo y estupefacientes”.