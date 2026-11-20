Un nuevo hecho de violencia se registró este viernes 20 de noviembre en el departamento del Cauca, donde las instalaciones de un campamento destinado a la construcción de la doble calzada Popayán–Santander de Quilichao fueron blanco de un ataque con bombas incendiarias por parte de encapuchados.

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Este acto violento tuvo lugar en el Centro de Operaciones de Construcción de la Concesionaria Nuevo Cauca S.A.S., ubicado en la vereda El Cairo, jurisdicción del municipio de Cajibío, específicamente en el kilómetro PR 15+650.

La empresa dio a conocer su preocupación por la seguridad de los empleados que permanecen vinculados a las obras, especialmente porque una parte importante de ellos son habitantes del mismo departamento del Cauca.

“Estos hechos no solo ponen en grave riesgo la vida y la integridad física de nuestros trabajadores —hombres y mujeres, en su gran mayoría caucanos que laboran honestamente para llevar el sustento a sus hogares—, sino que atentan directamente contra el progreso y la conectividad del suroccidente colombiano”, indicó Nuevo Cauca S.A.S.

Asimismo, la compañía sostuvo que su labor en esta zona es exclusivamente para mejorar las condiciones de movilidad de las comunidades.

“Nuestro único propósito es aportar al desarrollo económico, social y vial de la región, mejorando la movilidad, la seguridad en las vías y las oportunidades para todas las comunidades del departamento del Cauca”, agregó.

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También hicieron un llamado a las autoridades del orden civil y a las instituciones armadas para que les garanticen la seguridad de todos sus colaboradores.

“Por ello, hacemos un llamado respetuoso a las autoridades civiles y a la comunidad en general para que se unan a nuestro proyecto y rechacen estos actos violentos contra nuestro personal, maquinaria e infraestructura. Solicitamos garantías para continuar operando en paz y pedimos que se nos permita seguir trabajando por el bienestar de todos los habitantes de la región”, concluyeron.