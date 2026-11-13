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Más de 400 jóvenes del Cauca iniciaron proceso de incorporación en el Ejército; las inscripciones siguen abiertas

La convocatoria está dirigida a jóvenes entre 18 años y hasta un día antes de cumplir los 24 años.

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Redacción Semana
13 de noviembre de 2026 a las 5:51 p. m.
Más de 400 jóvenes se incorporaron al Ejército en el Cauca.
Más de 400 jóvenes se incorporaron al Ejército en el Cauca. Foto: Ejército

El Ejército inició su proceso de incorporación para jóvenes entre los 18 y los 24 años de diferentes regiones.

Los interesados, informó el Ejército, deberán realizar su registro a través de la plataforma oficial de incorporación https://incorporacion.libretamilitar.mil.co, posteriormente, deberán acercarse al Distrito Militar No. 20, en Popayán, Cauca.

Allí recibirán orientación sobre las etapas del proceso de selección, los requisitos y las valoraciones médicas, psicológicas y odontológicas que deben cumplir para determinar su aptitud psicofísica.

“Esta convocatoria está dirigida a los hombres que tengan entre los 18 hasta faltando un día para cumplir los 24 años, quienes podrán encontrar en su servicio militar una oportunidad para adquirir conocimiento, desarrollar habilidades, fortalecer sus valores y abrir nuevas puertas en su vida personal, académica y laboral”, dijo el mayor Gustavo Andrés Revelo, comandante (e) del Distrito Militar N.º 20.

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