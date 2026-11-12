¿Sentencia anticipada? Consejo de Estado definirá proceso de pérdida de investidura de Luz Marina Gordillo

En los próximos días la Sección Quinta del Consejo de Estado definiría la suerte de Luz Marina Gordillo, representante a la Cámara por Bogotá del Centro Democrático.

El tribunal habría considerado que que las pruebas permiten avanzar hacia una sentencia anticipada, sin audiencia inicial ni nuevas pruebas.

Mediante auto del 27 de octubre de 2026, la sección quinta del Consejo de Estado rechazó la tacha de falsedad presentada por la defensa, pues sus argumentos cuestionaban la obtención, conservación y valoración de las pruebas, sin demostrar su falsedad material.

Por ello, más de 40 pruebas entre conversaciones de WhatsApp, fotografías, videos y demás evidencias permanecerán en el expediente y serán valoradas en la sentencia.

Consejo de Estado admitió demanda de nulidad de elección de la representante a la Cámara Luz Marina Gordillo, del Centro Democrático

La controversia se centra en determinar si Gordillo, esposa del actual concejal del Partido Liberal Darío Fernando Cepeda, incurrió en doble militancia al apoyar la candidatura de un senador liberal y no del Centro Democrático.

Además, por su presunta participación en actividades de campaña con un candidato al Senado y por supuestas instrucciones a su equipo para promover ambas candidaturas.