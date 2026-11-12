Enrique Vargas Lleras y Cambio Radical criticaron a Roy Barreras: “Conocemos el prontuario de mentiras, falsedades y artimañas”

El copresidente de Cambio Radical Enrique Vargas Lleras y esa colectividad cuestionaron al exsenador Roy Barreras por una referencia negativa que hizo en su más reciente libro Y se los comió el tigre al exvicepresidente Germán Vargas Lleras.

Tensión en Cambio Radical: Clemencia y Enrique Vargas Lleras tendrían diferencias

“Roy Barreras esperó a que mi hermano Germán Vargas Lleras muriera para calumniarlo y dañar su imagen. Esto no se quedará así. Así como le tocó a su jefe, Gustavo Petro, a usted también le corresponderá retractarse de tantas mentiras y falsedades. Mi hermano está muerto, pero nosotros estamos acá para defender su buen nombre”, aseguró Vargas.

Desde la colectividad reclamaron que Barreras habría esperado a que falleciera el exvicepresidente para “lanzar un sartal de mentiras”.

“Conocemos el prontuario de mentiras, falsedades y artimañas de Roy Barreras, así como su comportamiento camaleónico para llegar al poder. Su trayectoria política ha estado marcada por constantes cambios de discurso, posiciones y conveniencias, siempre al vaivén de sus propios intereses”, reclamaron.

A través de un boletín de prensa dijeron conocer el comportamiento “camaleónico” de Barreras.

“Su trayectoria política ha estado marcada por constantes cambios de discurso, posiciones y conveniencias, siempre al vaivén de sus propios intereses”, dijeron.

Sobre un supuesto trueque, mencionado en la publicación, aseguraron que es “falso” y que la fuente que utilizó para contar este hecho no tiene credibilidad.

“Y no olvidemos que el país conoce muy bien quién es el de los ‘whiskysitos’ y el de las ‘droguitas’”, afirmaron.