Enrique Vargas, codirector de Cambio Radical, pidió a la Fiscalía investigar a Verónica Alcocer

La entrevista de Eva Ferrer en SEMANA sigue generando consecuencias en el ámbito político y jurídico. Desde Cambio Radical, su codirector Enrique Vargas Lleras solicitó a la Fiscalía General de la Nación que adelante las investigaciones correspondientes para determinar si la ex primera dama Verónica Alcocer habría cometido algunos delitos tras las declaraciones de quien fue una de las personas más cercanas a ella.

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Los temas que solicita que sean investigados tienen relación con las declaraciones de Ferrer, en las que afirmó que, supuestamente, Alcocer habría transportado droga desde Venezuela en un avión oficial, además de 2,5 millones de dólares que habrían llegado a Colombia desde ese país. También se mencionó un posible tráfico de armas.

Asimismo, pide que se investigue si se utilizó ese dinero para campañas electorales y si Carolina Plata y Danilo Romero habrían incurrido en testaferrato, mencionados en ese escándalo por Ferrer. Además, solicita que se indague sobre la influencia que habría tenido la ex primera dama en entidades gubernamentales, así como la financiación de supuestos testaferros europeos.

Otra de las solicitudes que hizo Vargas fue dirigida a la Cancillería, a la que pidió que se haga un control estricto del tránsito de los asesores catalanes Manel Grau y Xavier Vendrell y se evalúe su nacionalidad, entregada por Petro al comienzo de su mandato.

Desde Cambio Radical pidieron que se investigue a la exprimera dama Verónica Alcocer. Foto: Mariano Vimos

“Respetuosamente le solicitamos que desde la Cancillería y con apoyo de las autoridades competentes, en primer lugar, se controle la permanencia y tránsito de los señores Manel Grau Pujadas y Xavier Vendrell en Colombia, llevando un control estricto y permanente de sus ingresos al país”, le solicitó Vargas al canciller Omar Bula.

Un tercer requerimiento que hizo Vargas Lleras fue que se incluya en la lista Ofac a todos los implicados en el escándalo tras lo dicho por Ferrer. Desde Cambio Radical enviaron una comunicación a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

“La presente comunicación tiene como finalidad solicitar formalmente a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) que, en ejercicio de sus competencias, adelante las actuaciones necesarias para determinar la procedencia de incluir en la lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (SDN) a las personas señaladas en las declaraciones referidas, cuya participación en conductas sancionables pueda establecerse conforme a los criterios previstos en la legislación estadounidense”, le solicitó el codirector de Cambio Radical al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.