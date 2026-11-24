Enrique Vargas Lleras, líder de Cambio Radical, denunció a Roy Barreras por el presunto delito de injuria. La acción está justificada en una serie de declaraciones que emitió el excandidato presidencial en su más reciente libro.

En un documento remitido a la Fiscalía, el hombre describió que Barreras reseñó hechos injuriosos en contra de Germán Vargas Lleras, su hermano.

A juicio del denunciante, el autor del libro hizo esas afirmaciones “de manera baja y mezquina solo ahora cuando mi hermano no tiene la posibilidad de defenderse y, mucho menos, controvertir”.

Él citó un apartado del libro: “Pero para cuando Petro llegó a la reunión, Vargas Lleras ya se había tomado unos cuantos whiskies y, sorpresivamente, le soltó una frase que cambió el rumbo de la conversación y, de paso, de la coalición que gobernaría a Colombia. Le dijo a Petro que lo había pensado mejor y que no le interesaba que su esposa, Luz María, fuera vicepresidenta”.

Germán Vargas Lleras. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Y agregó Barreras, referenciando palabras del fallecido: “Yo me tardé veinticinco años en ser vicepresidente y Lucifer (como llamaba a su esposa) quiere ser vicepresidenta sin mayor esfuerzo, Gustavo. Le cambio esa postulación por la terna de fiscal general. Postúleme a Luis Felipe Henao y tenemos un trato”.

En esa cita, supuestamente, Petro dejó el panorama claro a Vargas Lleras: “Petro, tranquilo y sin salirse de casillas, le hizo saber que los órganos de control no hacían parte de acuerdos políticos; su decisión era desde entonces elaborar ternas de mujeres para avanzar en el cierre de brechas de género y elegir al frente de los órganos de control personas independientes, que incluso él no conociera”.

Tensión en Cambio Radical: Clemencia y Enrique Vargas Lleras tendrían diferencias

El argumento de Enrique Vargas Lleras es que Roy Barreras esperó cuatro años para hacer los señalamientos publicados, cuando su hermano podía responder, desmentir y defenderse. Sin embargo, alegó que esperó hasta su fallecimiento para lanzar las declaraciones, que ya no pueden ser controvertidas.

“Dichas afirmaciones del señor Roy Leonardo Barreras Montealegre han sido objeto de programas de diversos medios de comunicación de alcance masivo sin tener ningún tipo de retractación por parte del autor del libro; esta conducta refleja repudio, odio y el único fin de perjudicar la imagen y el buen nombre del Dr. Germán Vargas Lleras (Q.E.P.D.), su familia y la organización política de la cual era su líder natural”, se dijo en la denuncia.