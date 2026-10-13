Excongresista Gloria Arizabaleta redirecciona su defensa en la Corte Suprema. Estos tres reconocidos abogados asumen su caso

Un giro radical en su estrategia de defensa ante la Corte Suprema de Justicia acaba de dar la exrepresentante a la Cámara Gloria Arizabaleta, quien está siendo investigada por los delitos de concusión, prevaricato por acción, tráfico de influencias y revelación de secreto.

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Para su defensa, Arizabaleta acaba de contratar a un grupo de reconocidos abogados que emprenderán su defensa: Mario Iguarán, exfiscal general de la nación; Víctor Mosquera, reconocido penalista y experto en derecho internacional; y Marlon Díaz, penalista.

Justamente, según informó el abogado Mosquera, él asumirá la estrategia jurídica internacional y, por su parte, Iguarán y Díaz se enfocarán en los temas penales.

Gloria Arizabaleta, exrepresentante a la Cámara y expresidenta de la Comisión de Investigación y Acusación, encara varios frentes judiciales por hechos relacionados con su actuación como investigadora del expresidente Gustavo Petro.

La excongresista, quien fue pareja de Roy Barreras, expresidente del Senado, quedó en el centro de la controversia después de ordenar, el 10 de junio de 2026, la suspensión temporal del mandatario por su presunta participación indebida en política.

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La decisión, que provocó un fuerte choque institucional, desencadenó una investigación en la Corte Suprema de Justicia y otra más en la Procuraduría General de la Nación.

Dentro de las actuaciones que adelanta la Corte Suprema, se examinan las conversaciones entre Arizabaleta y Alejandro Carranza, abogado de Petro, así como el envío de un documento relacionado con la investigación sobre la financiación de la campaña de 2022.

Gloria Arizabaleta. Foto: INSTAGRAM: @gloriaearizabaleta

La crisis y la investigación se dieron cuando Arizabaleta, integrante de la Comisión de Acusación de la Cámara, emitió una decisión para suspender provisionalmente a Petro. La medida fue cuestionada por las dudas sobre su competencia para adoptarla y por el procedimiento empleado.

El presidente no fue separado del cargo, mientras que la actuación de la congresista terminó convirtiéndose en uno de los principales elementos de las investigaciones que hoy buscan establecer si incurrió en conductas penales o disciplinarias.

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El 11 de junio, Alejandro Carranza, abogado del entonces presidente Petro, confirmó que había presentado una denuncia contra la congresista por instrucciones del mandatario. La Corte Suprema abrió una investigación formal y comenzó a examinar las circunstancias de la decisión, así como otros hechos que habrían rodeado la relación entre la representante y el defensor del jefe de Estado.

Sin embargo, el abogado Carranza también podría estar en aprietos, pues, tal como reveló SEMANA, las conversaciones que presentó en la Corte Suprema para denunciar a Arizabaleta fueron editadas; así, omitió información importante y hasta podría tratarse de una suerte de engaño al alto tribunal.

Gloria Arizabaleta encara varios frentes judiciales por hechos relacionados con su actuación como investigadora del expresidente Gustavo Petro. Foto: SEMANA

Los mensajes publicados por este medio mostraron una relación de interlocución entre Carranza y Arizabaleta, y una delicada solicitud del abogado para que se promoviera una compulsa de copias contra el exfiscal general Néstor Humberto Martínez, en relación con el caso Odebrecht.

En uno de los intercambios, Carranza le preguntó a la congresista si quería que él mismo redactara el documento para presentarlo ante la Fiscalía.