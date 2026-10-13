Taxistas responden a ‘Por allá sí voy’: carta a los congresistas proponentes de la ley

Aunque en las últimas semanas han destacado diferentes proyectos de ley que involucran a las plataformas de transporte y el gremio taxista, en las últimas horas destacó la radicación en el Congreso de la República de la iniciativa: Por allá sí voy.

‘Por allá sí voy’: el proyecto que busca regular las plataformas de transporte y reformar el servicio de taxi

Al respecto, LET Consultores —una firma que está asesorando y representando a más de 2.000 taxistas en Bogotá— se pronunció sobre esta iniciativa pidiendo ampliar la conversación.

“La discusión sobre la regulación de las plataformas de transporte y la reforma al servicio de taxi no puede quedarse en la eliminación de un comparendo de tránsito como el D-12. La magnitud de esta realidad exige una mirada integral que vaya más allá de las sanciones y de la confrontación entre los distintos actores del sector”, dice en la carta dirigida a los representantes.

La iniciativa, que consta de 23 artículos, contempla varios cambios, no solamente la eliminación del comparendo D-12. Entre estos, destaca:

La creación de una plataforma como RUNSTIP, para inscribir a las plataformas y sus actores.

Obligar a los conductores de plataforma a contratar pólizas de responsabilidad civil como la tienen los taxistas.

Modernizar la regulación del taxi.

Eliminación progresiva del cupo de los carros de servicio público.

Aplicaciones de transporte | Taxis en Colombia Foto: Montaje SEMANA con fotos de Getty Images

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Según la firma, “el país necesita una discusión seria, sustentada en criterios técnicos, jurídicos y económicos, que permita construir una regulación acorde con la realidad actual del transporte y que ofrezca soluciones viables y fortalezca el servicio público de transporte de personas”.

William Mejía, el director de la firma de consultores, aseguró que existe la necesidad de abrir un diálogo técnico y académico que permita estudiar alternativas viables para fortalecer el servicio público individual de pasajeros, en la que se tenga en cuenta:

La profesionalización de los conducores.

Las necesidades de oferta y demanda.

Condiciones de operación.

Responsabilidades de cada actor involucrado.

“La discusión legislativa debe contemplar todos estos elementos para evitar que una solución parcial termine profundizando las dificultades que hoy enfrenta el sector”, dijo en la carta referida a los congresistas que están apoyando la iniciativa.

Por último, concluyó que el objetivo debe ser la superación de la confrontación y avanzar a una regularización que tenga en cuenta las condiciones actuales, la protección a los usuarios y la dignificación de los prestadores del servicio.