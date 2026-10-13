¿Qué cambia para taxistas y conductores de ‘apps’? Estos serían los beneficios del proyecto ‘Por allá sí voy’

Durante este martes 13 de octubre, fue radicado el proyecto de ley conocido como Por allá sí voy, iniciativa que busca regular las plataformas de movilidad como Uber, Cabify, Didi, etc., además de modernizar el servicio público de taxis en Colombia.

‘Por allá sí voy’: el proyecto que busca regular las plataformas de transporte y reformar el servicio de taxi

La propuesta fue liderada por los representantes a la Cámara, Daniel Briceño, Mauricio Toro, Cathy Juvinao y la senadora María Lucía Villalba, quienes buscan acabar la disputa que se presenta en el país entre los conductores de aplicaciones y taxistas.

El proyecto de ley fue radicado este martes 13 de octubre y está compuesto por 23 artículos que plantean cambios para el sector del transporte. Foto: Guillermo Torres

“Este proyecto busca equilibrar la cancha entre taxistas y plataformas, de tal manera que la competencia sea completamente libre y leal. En segundo lugar, busca poner al ciudadano en el centro del debate. Es el ciudadano el que tiene que escoger con libertad cómo se quiere movilizar, sin que nadie le prohíba esa posibilidad. Hoy muchos de estos conductores sienten miedo de salir a las calles. Los ciudadanos tienen que hacerse adelante porque se asustan de que los detengan, y eso no puede seguir pasando, más aún cuando en América Latina ya casi todos los países han superado esta discusión”, comentó Mauricio Toro.

Los cambios para los taxistas y conductores de plataforma

El proyecto de ley Por allá sí voy está compuesto por 23 artículos que buscan reconocer de forma legal los trayectos que realizan los vehículos inscritos en plataformas, sin considerar a estas como empresas de transporte.

El representante Daniel Briceño compartió en sus redes sociales que se propone una contribución no tributaria del 1,5 % del ingreso de las plataformas. Estos recursos serán destinados a:

Formación de transportadores.

Programas de vivienda para taxistas, conductores y transportadores.

Malla vial.

Protección y cobertura en salud para conductores.

En cuanto a los taxistas, el representante a la Cámara indicó que, por medio de este proyecto de ley, se traen múltiples beneficios para este sector, entre ellos:

Desmontar el sistema de cupos.

Permitir que los taxistas que hacen uso de plataformas puedan aplicar tarifas dinámicas.

Eliminar aquellos trámites innecesarios para los taxistas.

Modernizar las reglas para la prestación del servicio.

“Aquí lo que estamos buscando es nivelar la cancha, que a los que trabajan en las plataformas no los deben tratar como delincuentes. Pero, además, que los taxistas, que han tenido que padecer durante muchos años muchos trámites y cargas, también puedan ser aliviados. Quiero dejar claro que este es un proyecto que tiene literalmente espaldarazos desde el Centro Democrático hasta el Pacto Histórico. Aquí nos pusimos de acuerdo todos para zanjar de una vez la pelea entre taxistas y plataformas”, afirmó Briceño.