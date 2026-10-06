Cero y van tres: vuelven a aplazar indagatoria contra Gloria Arizabaleta por caso Petro

Este martes, 6 de octubre, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia estaba lista para adelantar la indagatoria contra la excongresista Gloria Arizabaleta, por la investigación que tiene tras ordenar la suspensión del entonces presidente Gustavo Petro por su presunta participación indebida en política.

Sin embargo, la defensa de la exrepresentante a la Cámara presentó una recusación contra el magistrado ponente Misael Rodríguez y la indagatoria volvió a quedar aplazada por tercera ocasión. De hecho, el proceso quedó congelado hasta que se resuelva ese recurso.

La excongresista fue citada inicialmente a esa diligencia el pasado 2 de septiembre en el Palacio de Justicia, centro de Bogotá; esa cita sufrió una reprogramación por un impedimento de la magistrada Cristina Lombana, por eso quedó para el 30 de septiembre, pero tras un cambio en su equipo de defensa, la Corte volvió a aplazar la diligencia para este 7 de octubre.

El exfiscal general de la Nación, Mario Iguarán, asumió la representación de Arizabaleta y, pocos días después de conocer el proceso, radicó una recusación contra el magistrado Rodríguez que, por ahora, deja paralizada la investigación que tiene en la mira de la justicia a la excongresista del Pacto Histórico.

Mario Iguarán, exfiscal general de la Nación Foto: Paola Castaño

Una investigación sin indagatoria

Con esa diligencia pendiente, la exintegrante de la Comisión de Acusación —instancia del Congreso que investiga al presidente de Colombia— no ha podido conocer formalmente los motivos de la investigación, tampoco ha podido rendir sus explicaciones ni ejercer su derecho a la defensa.

Para que esa diligencia se lleve a cabo, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia deberá resolver la recusación contra el magistrado Rodríguez antes de que vuelvan a programar una nueva fecha para la indagatoria contra Arizabaleta.

La exrepresentante a la Cámara del Pacto Histórico es investigada por los delitos de concusión, prevaricato por acción, tráfico de influencias y revelación de secreto, después de que ordenó suspender del cargo al entonces presidente Petro por presunta participación indebida en política.

SEMANA reveló los chats que Arizabaleta sostuvo en su momento con Alejandro Carranza, abogado de Petro, en los que quedaría en evidencia un plan para reabrir un proceso contra el exfiscal Néstor Humberto Martínez y hasta reclamos por las investigaciones que llevaba contra el exmandatario.