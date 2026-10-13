Judiciales

“No nos van a amedrentar”: ministro Iván Cancino tras el asesinato de dragoneante del Inpec en Cúcuta

El ministro de Justicia condenó en representación del Ejecutivo el asesinato del funcionario del Inpec, Bryan Rangel Saavedra.

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Daniel Armando Méndez Suárez

Daniel Armando Méndez Suárez

13 de octubre de 2026 a las 5:26 p. m.
El ministro de Justicia, Iván Cancino, habló tras el asesinato de un uniformado del Inpec.
El ministro de Justicia, Iván Cancino, habló tras el asesinato de un uniformado del Inpec. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

El Gobierno nacional, a través del ministro de Justicia, Iván Cancino, rechazó enérgicamente el homicidio del dragoneante del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), Bryan Rangel Saavedra, así como las agresiones registradas contra el establecimiento penitenciario de Cúcuta.

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El atentado sicarial se produjo en la estación de servicio Prados del Este, sobre el sector conocido como Anillo Vial, a tres kilómetros del penal donde el funcionario prestaba sus servicios.

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El jefe de la cartera de Justicia confirmó el deceso tras la emboscada sufrida por el guardián cuando concluía su jornada laboral: “Brian Rangel Saavedra es el nombre del dragoneante que prestaba sus servicios en la penitenciaría de Cúcuta y hoy, cuando terminaba su turno… fue atacado y sicariado y lamentablemente se me acaba de informar que falleció”, expresó Cancino.

Respuesta institucional y advertencia a las estructuras criminales

En representación del presidente Abelardo De La Espriella, el ministro Cancino enfatizó que los ataques y amenazas perpetrados contra el personal penitenciario no paralizarán el accionar de la justicia ni las labores de control dentro de las cárceles del país.

“Este es un mensaje para quienes creen que con estas conductas nos van a amedrentar; por el contrario, los vamos a perseguir, no habrá lugar de la tierra donde se puedan esconder del peso de la ley”, aseveró.

El alto funcionario ratificó el apoyo gubernamental hacia los integrantes honrados de la institución que arriesgan su integridad por el país, advirtiendo que las autoridades desplegarán sus capacidades para dar con el paradero de los homicidas.

“A esas personas que están amenazando, que están atacando al Inpec, les decimos por instrucción del presidente Abelardo De La Espriella que los vamos a perseguir, los vamos a judicializar, los vamos a encontrar y no nos van a amedrentar”, puntualizó.