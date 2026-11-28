En el marco de la Operación Perseo, tropas del Ejército Nacional ubicaron e inhabilitaron una emisora clandestina que pertenecía a las disidencias de las Farc bajo el mando de alias Iván Mordisco.

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El hallazgo se produjo en zona rural del municipio de Argelia, en el suroccidente del departamento del Cauca, un punto estratégico del cañón del Micay donde las autoridades mantienen una fuerte ofensiva militar.

De acuerdo con las autoridades, la acción fue ejecutada por tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N° 4, unidad orgánica de la Tercera División, tras adelantar labores de inteligencia militar.

Según la información preliminar, esta infraestructura ilegal era operada y controlada por la estructura Carlos Patiño, uno de los brazos armados más activos del grupo criminal en esta región del país.

El Ejército Nacional ubicó e inhabilitó una emisora clandestina al servicio de alias Iván Mordisco, en el cañón del Micay. Foto: Ejército

Durante el registro del área, los uniformados encontraron unas instalaciones acondicionadas y dotadas con equipos especializados de radiodifusión, antenas y sistemas de transmisión de alto alcance.

El material incautado recibió un avalúo preliminar de 75 millones de pesos. Los análisis de inteligencia militar indican que la estación radial estaba en su fase final de instalación y se encontraba próxima a entrar en funcionamiento.

A través de esta red de comunicaciones clandestina, los integrantes de la estructura Carlos Patiño pretendían ampliar su influencia ideológica sobre la población civil, consolidar sus mecanismos de control social e intimidar a los habitantes de las distintas veredas que conforman el cañón del Micay.

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En las inmediaciones del punto donde funcionaría la emisora, las tropas del Ejército Nacional identificaron la presencia de artefactos explosivos improvisados instalados por el grupo criminal.

Tras el hallazgo, personal especializado en explosivos y demoliciones de la institución inició de inmediato los protocolos de seguridad y neutralización para despejar la zona y proteger a la población civil.

La institución reiteró que la Fuerza de Despliegue Rápido N° 4 mantendrá su despliegue operacional de manera sostenida en el cañón del Micay, con el propósito de continuar debilitando las estructuras criminales.

El Ejército Nacional denunció la presencia de artefactos explosivos improvisados en el sector donde se halló una emisora al servicio de las disidencias de las Farc. Foto: Ejército

Así mismo, el Ejército Nacional hizo un llamado a la ciudadanía para que denuncie cualquier actividad sospechosa o amenaza contra la tranquilidad pública a través de la línea gratuita nacional 107.

El coronel Jesús Garzón, comandante de la Fuerza de Despliegue Rápido N°4, resaltó el trabajo de las tropas para contrarrestar las capacidades de las estructuras armadas ilegales y proteger a las familias que habitan esta región del departamento.