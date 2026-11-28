La captura el pasado 20 de noviembre de alias Chamorro, quien, según la Policía, era el administrador de finanzas de minería ilegal del Clan del Golfo en Urabá, abrió la caja de Pandora sobre los recursos que recibe la estructura criminal derivados de esta actividad económica al margen de la ley.

SEMANA conoció un informe reservado de las agencias de seguridad del Estado que plantea la preocupación por el dominio que tiene en el país el Clan del Golfo sobre la extracción ilícita en yacimientos mineros.

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El 92 por ciento del oro extraído ilegalmente al año en Chocó, el sur de Córdoba, el sur de Bolívar, el Bajo Cauca y el nordeste antioqueño es manejado por el Clan.

Parte del dinero recaudado en la actividad criminal es destinado para pagar la nómina de los integrantes de la organización ilegal, como se determinó en el caso de alias Chamorro.

Este sujeto administraba, según la Dirección de Investigación Criminal de la Policía (Dijín), cerca de 3.000 millones de pesos al mes, que tenían como finalidad pagar intendencia, comunicaciones, apoyo a familias de capturados y adquisición de material bélico para un componente armado estimado en 346 integrantes en municipios de Antioquia, Chocó y Córdoba.

El Clan del Golfo, en el departamento de Antioquia, es la organización mafiosa con mayor poder en la minería ilegal, según un informe de inteligencia en poder de SEMANA. Foto: AFP

Según el informe de inteligencia conocido por SEMANA, el Clan del Golfo tiene injerencia en 81 municipios, de los cuales en el 57 por ciento se desarrollan actividades mineras. La extracción ilícita de oro le ha generado al Clan del Golfo ingresos anuales por 14 billones de pesos, convirtiéndola en una estructura multimillonaria.

Parte de los recursos ha ingresado, advierte el informe, por extorsión a la cadena productiva minera, siendo las estructuras Roberto Vargas Gutiérrez, Úldar Cardona Rueda y Jorge Iván Arboleda Garcés las que consolidan los mayores recaudos.

La fortaleza del Clan del Golfo en la minería ilegal proviene del arraigo social en los territorios, donde el Clan del Golfo se aprovecha de las carencias económicas de la población para esclavizarla en esas labores a cambio de dinero.

A la población civil, el Clan del Golfo le da diferentes roles, entre los que se encuentra custodiar las minas que están siendo explotadas por los mineros artesanales, a quienes les cobran el 10 por ciento de la producción.

Así quedó demostrado en un operativo de la Policía de Carabineros, en el Bajo Cauca antioqueño, en octubre, cuando se establecieron cuatro puntos donde se recibían rentas de 1.400 millones mensuales solo en vacunas.

Dentro del andamiaje criminal que estructuró el Clan del Golfo en los territorios para apoderarse de la cadena criminal de la extracción del oro, se encuentra el denominado portafolio de servicios.

Estructuras como la Roberto Vargas Gutiérrez ofrecen supuestos servicios de seguridad en los puntos de extracción ilegal. Los servicios deben ser contratados obligatoriamente; de lo contrario, el Clan del Golfo no permite al minero acceder al punto.

El informe de inteligencia revela que esta organización criminal no recibe solo rentas ilícitas por cuenta de la extracción minera ilegal. Para la explotación de los yacimientos se usan químicos altamente dañinos para el medioambiente, como el mercurio, que está prohibido en Colombia.

La maquinaria pesada empleada en la explotación ilícita de oro es uno de los objetivos de los operativos contra la minería ilegal. Foto: AFP

Según la información recopilada por los investigadores de la fuerza pública en terreno, el Clan del Golfo también maneja parte del contrabando del mercurio mediante sus alianzas con las organizaciones de delincuencia transnacional como DOT, Jalisco Nueva Generación y Sinaloa.

Los cargamentos ilegales de mercurio son ingresados de contrabando por el puerto de Buenaventura, en el Valle del Cauca, donde se estima que en los últimos años han entrado más de 18 toneladas del químico al país.

Para expertos en conflicto armado como Fernando Quijano, el Ejército Gaitanista de Colombia (Clan del Golfo) es uno de los actores criminales más importantes en la región de Antioquia, que se encuentra en permanente disputa territorial con el ELN y las disidencias de alias Calarcá e Iván Mordisco.

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“En una zona no hay solamente oro. Se manejan diferentes economías ilegales. Pero hemos conocido que todas las estructuras armadas lo que más manejan es el cobro de vacunas. Se habla de casos en los que ya hay estructuras que tienen minas a nombre de ellos”, explicó Quijano.

El caso de alias Chamorro refleja cómo funciona la cadena ilegal del oro en el Clan del Golfo. Los dineros de la minería ilegal deben ser legalizados de alguna manera y por eso acuden a prácticas como el lavado de activos a través de testaferros, empresas fachada y los pagos por el envío de cargamentos de clorhidrato de cocaína hacia Centroamérica y Europa.

La extracción ilícita de oro no solo se refiere a la persona que está sacando el codiciado metal. Se trata también de una cadena logística que afecta al medioambiente. Se usa maquinaria amarilla que llega de manera ilegal a las zonas, plantas eléctricas, taladros a gran escala, mercurio y otra clase de equipos mecanizados que afectan el entorno.

El Clan del Golfo tiene alianzas con grupos de tráfico de cocaína de México para ingresar mercurio al país y destinarlo a la extracción ilegal de oro. Foto: CAPTURA DE VIDEO

Las dragas o dragones que usan las estructuras ilegales en el procedimiento son tan poderosos que logran desviar el cauce de ríos, afectando a las comunidades, matando la fauna y la flora de las regiones.

En los operativos de la Policía se ha logrado encontrar infraestructura que supera los 60.000 millones de pesos entre maquinaria amarilla y otros equipos mecanizados con los que los criminales han logrado extraer en un solo punto hasta 105 kilos de oro, por un valor de más de 45.000 millones de pesos.

La minería ilegal ha dejado, según la Policía de Carabineros, más de 100.000 hectáreas afectadas a lo largo del territorio nacional, predominando el daño en Chocó, Antioquia y el sur de Bolívar.

“Ahí se concentra el 68 por ciento de la minería ilegal, es decir, que si atacamos estos focos de atención, mejoraremos el daño al suelo y la recuperación de los bienes naturales”, explicó el general Óscar Rico, director de la Policía de Carabineros.

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Sobre las acciones proyectadas para 2027, el general Rico indicó que se tiene planeado afectar los más de 80 astilleros ilegales donde se construyen las embarcaciones que sirven para la extracción del oro. “Son utilizados para dañar significativamente todo el recurso natural”, dijo el oficial.

Para el general Rico es clave avanzar en otro foco de la cadena criminal de la minería ilegal, como el hurto de hidrocarburos, teniendo en cuenta que los combustibles son esenciales para que el Clan del Golfo y las otras organizaciones al margen de la ley ejecuten la extracción ilícita.

“Aproximadamente entre enero y el 7 de agosto se logró la incautación de 300.000 galones de combustible. A partir del primero de septiembre, que se creó la estrategia militar y policial Urano, llevamos 108.000 galones decomisados”, añadió el general Rico.

Otro de los frentes que busca atacar la Policía a raíz del grave problema de la minería ilegal es el de las estaciones de gasolina que al parecer tienen más combustible del que requiere la comunidad en determinadas regiones y que termina en poder de organizaciones como el Clan del Golfo.