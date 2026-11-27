El Congreso de Infraestructura de la CCI, que se realizó en Cartagena, contó con una multitudinaria participación, pues la expectativa era total. El presidente Abelardo de la Espriella estaba en la agenda y esta vez llegó a clausurar, por primera vez, uno de los tantos congresos sectoriales a los que había sido invitado.

El tema lo ameritaba. Las obras que tanto requiere el país habían estado trabadas por trámites, demoras en las consultas previas y la negativa de licencias ambientales, pero ahora el jefe de Estado dijo: “No voy a permitir que las obras de infraestructura sigan paralizadas”.

El mensaje no solo era para los concesionarios que asistían a la clausura del Congreso de Infraestructura de la CCI en Cartagena. También estaba dirigido a sus funcionarios, a quienes exigió celeridad para ejecutar, destrabar y concluir las obras. “Quiero inaugurar muchas obras en este mandato”, manifestó.

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En su intervención, el mandatario destacó el papel que tienen estos proyectos en el crecimiento de la inversión en el país.

“La infraestructura es clave para que la inversión crezca al 25 %”, señaló De La Espriella.

Además, dijo que durante su Gobierno se ha actuado con mano dura contra los ‘bandidos’, pero también se ha buscado impulsar al empresariado, responsable en gran parte del empleo y el crecimiento económico del país.