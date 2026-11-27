Luego de recordar que hacía 140 años no había un presidente del Caribe colombiano, el presidente Abelardo De La Espriella anunció que iniciarán los estudios de factibilidad para la construcción del tren de cercanías del Caribe colombiano.

Estaba ante los concesionarios que se reunieron durante tres días en el Congreso de infraestructura de la CCI, al que llegó a clausurar y a enviar el mensaje de que está de lado de los empresarios y está interesado en promover la inversión en el país, para de nuevo volver a llevarla a ser el motor de la economía.

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