“Transitamos de tener trencitos en el aire a tener más de 250 proyectos, dijo el vicepresidente José Manuel Restrepo, ante el auditorio del Congreso de Infraestructura que concluirá este viernes en Cartagena, con participación del presidente Abelardo De La Espriella en la clausura del evento.

Se refería a que, a la llegada al cargo, en la ventanilla única de inversión, solo encontró 13 proyectos de inversión y uno era el que llamó “el trencito del aire”, es decir, “solo había 12″, manifestó en una plenaria que lo acompañaba con frecuencia con sus aplausos.

El mencionado como “trencito en el aire”, era el proyecto que, según el gobierno anterior, cruzaría del Pacífico al Atlántico, conocido como canal interoceánico, para mover carga entre ambos.

Restrepo criticó la posición de generar tensión con el empresariado, pues, a su juicio, “el que genera la inversión es el sector privado. Por el contrario, hay que motivarlos”.

José Manuel Restrepo, vicepresidente de la República, entre los concesionarios Foto: CCI / Cortesía

El vicepresidente contó lo sucedido en el evento llamado “Milagro Week”, que ha sido puesto en tela de juicio por partidos de oposición, debido a la cifra de 43 mil millones de dólares anunciada, No obstante, solo 3 de 16 anuncios destacados corresponderían a proyectos de la vitrina inicial de ProColombia, y gran parte del balance oficial de la cuantía, incluiría recursos ya previstos de banca multilateral.

Al respecto, Restrepo dijo “eso se llama política de Estado papá”, e insistió en la batería de 255 proyectos, pues “todas las semanas recibimos entre 10 y 20 proyectos nuevos”.

Para sustentar su argumento, puso como ejemplo La Dorada-Chiriguaná, que en esta administración logró el cierre financiero por $2,01 billones hecho por el actual Gobierno en noviembre de 2026.

José Manuel Restrepo, vicepresidente de la República, entre los concesionarios Foto: CCI / Cortesía

En medio de frecuentes críticas a la anterior administración, el vicepresidente recordó el reiterado rechazo que hubo por una de las herramientas principales para la financiación de grandes obras, y es la de las alianzas público privadas. “Solo encontramos una”, señaló al tiempo que confirmó que le pondrán todo el pedal, para lo cual, trabajan en el facilitamiento del camino.

Casi la mitad de los recursos que se recogieron en la “Milagro Week” como decisiones de inversión se relacionan con infraestructura férrea, aeroportuaria, vial de nuestro país.

El mensaje que posicionó Restrepo es que “viene un gobierno que sí respetará la seguridad jurídica”. En ese contexto, mencionó las vigencias futuras, las APP que son un modelo que respetará. Se facilitarán procesos de licenciamiento ambiental, consulta previa y todo lo que implique trabas y trámites, pues el interés es atraer inversión, insistió“.

Igualmente, enfatizó en la necesidad de buscar formas de financiación para que los ahorros institucionales puedan destinarse en mayor proporción al sector de infraestructura. De ahí que será clave la seguridad física, como -dijo- “se está enfrentando al narcotráfico y las economías criminales”.