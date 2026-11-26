La Agencia Nacional de Contratación Pública (Colombia Compra Eficiente) publicó para comentarios el borrador de la ‘Guía para el Uso y Adquisición de Soluciones Tecnológicas con Inteligencia Artificial en la Contratación Estatal’.

Primicia: Colombia Compra Eficiente tumba millonario contrato de ciberseguridad; el proceso fue alertado por la Procuraduría

Esta guía buscaría definir reglas claras, responsabilidades y controles para el uso y la compra de inteligencia artificial en las entidades del Estado.

Cabe señalar que Colombia no cuenta actualmente con una ley general sobre inteligencia artificial ni tampoco con una modalidad de contratación específica creada para esta tecnología.

¿Qué dice la guía?

Entre los apartados destacados de esta guía está la lógica de supervisión humana. Allí se explica que, aunque esta tecnología puede apoyar la gestión contractual, no puede reemplazar de ninguna manera las decisiones ni el juicio de los funcionarios o contratistas.

Así, las decisiones, las evaluaciones de ofertas y las recomendaciones de adjudicación serán responsabilidad exclusiva de las personas a cargo de estas. La responsabilidad judicial por las irregularidades recaerá exclusivamente en el servidor que firma o expide el acto.

Este documento tiene un doble enfoque para la definición de lineamientos para el uso de la IA: como objeto de adquisición y como herramienta de trabajo.

La Agencia Nacional de Contratación Pública publicó un borrador para comentarios con el que busca definir las reglas para el uso oficial de esta tecnología. Foto: Agencia Nacional de Contratación Pública - Composición SEMANA

La guía busca reglamentar los casos en los que las entidades públicas compren, licencien o contraten el desarrollo de un sistema de IA para, por ejemplo, plataformas de gestión documental, asistentes virtuales y programas de ofimática, entre otros.

Además, plantea establecer normas para cuando los servidores públicos o contratistas utilicen esta tecnología en la elaboración de pliegos, la búsqueda de normativa, el resumen de documentos o el análisis de ofertas para la contratación estatal.

Otro de los aspectos importantes que aclara esta guía es respecto al uso de la información. En ella se planea una restricción rigurosa y una prohibición de incorporar datos personales sin contar con una autorización de sus titulares o haber realizado el debido proceso de anonimización.

También se restringiría estrictamente el uso de información clasificada o documentos reservados del Estado en herramientas de IA no institucionales o públicas.

La Agencia Nacional de Contratación Pública publicó un borrador para comentarios con el que busca definir las reglas para el uso oficial de esta tecnología. Foto: Getty Images

La veeduría ciudadana

El documento también contempla que las entidades estén obligadas a publicar una ficha pública con los datos esenciales de los sistemas de inteligencia artificial que fueron utilizados en sus funciones.

Además, también deberán notificar al ciudadano cuando se interactúe con un asistente virtual de IA de manera transparente antes de iniciar la comunicación y tendrán que habilitar vías para solicitar explicaciones sobre decisiones automatizadas y también para objetar sus resultados.

¿El Estado ya usa la IA?

Actualmente, y de acuerdo con la información presentada en el borrador, entre 2020 y 2025 se registraron 54 contratos estatales relacionados con la IA y, según el documento CONPES 4144 de 2025, el 23,82 % de las entidades públicas reportó haber utilizado esta tecnología en sus labores diarias.

El documento se encuentra en fase de publicación para recibir observaciones y comentarios de la ciudadanía, los gremios y los sectores interesados, antes de expedir su versión final.