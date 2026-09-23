Primicia: Colombia Compra Eficiente tumba millonario contrato de ciberseguridad; el proceso fue alertado por la Procuraduría

Colombia Compra Eficiente se echó para atrás con el millonario contrato de ciberseguridad. SEMANA conoció en primicia la decisión que tomó la agencia de contratación pública después de las alertas que hizo la Procuraduría sobre el proceso.

La revocatoria del proceso se dio después de las mesas técnicas e institucionales que ha venido adelantando la Procuraduría sobre ese negocio avaluado en casi 300.000 millones de pesos; la contratación arrancó en la era Petro, pero fue heredada por el Gobierno de Abelardo De La Espriella.

Colombia Compra Eficiente vuelve a suspender contrato millonario para ciberseguridad. Persisten los problemas

Colombia Compra Eficiente —la Agencia Nacional de Contratación Pública— tumbó la apertura del proceso de licitación pública relacionado con la adquisición de bienes y servicios de ciberseguridad para entidades nacionales que siguen a la espera de un sistema que les permita protegerse de ataques cibernéticos y mantener la información protegida.

Esa decisión fue tomada mediante la Resolución 566 del 22 de septiembre de 2026, la cual se produjo después de que el proceso fuera suspendido en dos oportunidades y tras varias jornadas de revisión técnica e institucional, incluida la mesa técnica entre Colombia Compra Eficiente y la Procuraduría Delegada para la Vigilancia de la Función Pública.

Desde el ente de control manifestaron: “Durante este periodo fueron analizadas las observaciones formuladas por los interesados y las condiciones técnicas del proceso. Como resultado, Colombia Compra Eficiente determinó revocar la apertura y dejar sin efectos el procedimiento, con la posibilidad de adelantar una nueva estructuración que incorpore los ajustes derivados de la revisión”.

Ese resultado se logró gracias a la vigilancia preventiva y al diálogo técnico entre instituciones para anticipar riesgos y contribuir a procesos de contratación pública transparentes y orientados al interés general.

¿Cuáles fueron las irregularidades detectadas?

Las preguntas sobre el millonario contrato empezaron a aparecer después de que la Procuraduría le pidiera a Colombia Compra Eficiente explicaciones sobre los aspectos que calificó como “críticos” dentro de ese proceso, que buscaba poner en marcha la herramienta de ciberseguridad para entidades de la Nación en Colombia.

La subdirectora de Negocios de la Agencia Nacional de Contratación Pública, Yenny Liseth Pérez, ordenó suspender el proceso hasta que se resolvieran esas novedades, pero en las últimas horas la entidad decidió echar atrás toda la contratación que venía adelantando en esa materia por casi 300.000 millones de pesos.