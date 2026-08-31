Colombia Compra Eficiente vuelve a suspender contrato millonario para ciberseguridad. Persisten los problemas

A finales de julio de este año, SEMANA reveló las serias dudas que tenía la Procuraduría General de la Nación frente a la contratación de una herramienta de seguridad por casi 300.000 millones de pesos, un proceso que está siendo adelantado por Colombia Compra Eficiente.

Varios días después, la subdirectora de Negocios de la Agencia Nacional de Contratación Pública, Yenny Liseth Pérez, ordenó suspender el millonario proceso que pretendía instalar dicha herramienta tecnológica dentro de las entidades públicas del ámbito nacional.

Primicia: Gobierno Petro suspendió millonario contrato para ciberseguridad tras graves advertencias de la Procuraduría

El proceso se cayó justo cinco días después de que la Procuraduría pidió explicaciones a Colombia Compra Eficiente para que contara todos los aspectos calificados como “críticos” dentro de este proceso, que buscaba adquirir y poner en marcha el mecanismo de ciberseguridad para Colombia.

Un mes después de esa decisión, la entidad a cargo de coordinar las políticas y herramientas de la contratación pública decidió ampliar el tiempo de la suspensión inicial ante los nuevos hallazgos de la Procuraduría sobre el millonario contrato que se acerca a los 300.000 millones de pesos.

El proceso por casi 300.000 millones de pesos busca brindar herramientas de ciberseguridad para entidades nacionales. Foto: Suministro.

¿Por qué volvió a quedar suspendido?

SEMANA conoció que, el pasado 27 de agosto, Pérez volvió a firmar otra resolución en la que amplió por un mes la suspensión del contrato que pretende poner en marcha ese mecanismo de ciberseguridad.

La subdirectora Pérez explicó que unos días antes le remitió a la Procuraduría todos los compromisos que quedaron establecidos durante la mesa técnica que sostuvieron para revisar y analizar los 14 puntos iniciales de la primera actuación preventiva, y definir acciones para consolidar información y soportes del proceso.

Sin embargo, la Segunda Procuraduría Delegada para la Vigilancia de la Función Pública le remitió un oficio en el que le pidieron a Colombia Compra Eficiente que evaluara ampliar la decisión que dejó suspendido el proceso en una primera oportunidad.

Yenny Liseth Pérez, subdirectora de Negocios de Colombia Compra Eficiente. Foto: X: @Colombiacompra

El procurador del caso manifestó en ese documento: “Persisten las circunstancias que dieron lugar a la suspensión ordenada mediante la Resolución N.° 463 del 24 de julio de 2026, toda vez que se encuentran pendientes de culminación la respuesta integral al requerimiento preventivo y sus respectivos soportes; el análisis de las observaciones presentadas por los interesados; la revisión y eventual corrección de los documentos del proceso; y la realización de las mesas técnicas con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y con los diferentes actores del sector”.

Por este nuevo llamado de atención del ente de control, Colombia Compra Eficiente volvió a ordenar la suspensión del contrato a partir del 24 de agosto, por el término de 30 días. Es decir, esta nueva decisión iría hasta finales de septiembre.

Esta es la segunda vez que se suspende el proceso contractual, mientras las entidades nacionales siguen esperando una herramienta que las pueda proteger de ataques de ciberseguridad y mantenga sus sistemas de información protegidos.