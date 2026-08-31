Max Henríquez hace advertencia sobre el volcán Puracé: “No hay que esperar”

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) mantiene el monitoreo constante sobre el volcán Puracé, ubicado en el departamento del Cauca, debido al incremento en la actividad de sismicidad asociada al fracturamiento de roca (volcano-tectónica, VT).

Más de 50 sismos en el área del volcán Puracé: SGC explicó el incremento en la actividad

“El monitoreo de gases muestra que continúan las emisiones de dióxido de azufre (SO₂) y persiste el registro ascendente de la concentración de dióxido de carbono (CO₂) medido en suelo. No se han registrado anomalías térmicas asociadas al fondo del cráter, de acuerdo con la información publicada en plataformas de información satelital. En general, para las diferentes metodologías del monitoreo volcánico, los valores que se vienen registrando instrumentalmente en el volcán durante las últimas semanas corresponden a los máximos alcanzados, superando ampliamente los calculados en las líneas base de comportamiento y, por lo tanto, representan una alteración importante en su dinámica, por lo que el volcán continúa en estado de alerta naranja”, indicó el SGC en un comunicado.

Entre los pobladores del Cauca hay temor sobre lo que pueda llegar a pasar con el volcán Puracé, motivo por el cual desde el SGC han pedido a la ciudadanía informarse a través de los canales oficiales.

“Invitamos a las comunidades a que eviten compartir información relacionada con la actividad del volcán si esta no proviene del Servicio Geológico Colombiano o de las entidades que conforman el Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres”, pidió el ente.

Ante el incremento de la actividad sísmica registrado esta tarde en el volcán Puracé, Cristian Santacoloma, coordinador del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Popayán, explica la situación y entrega más detalles sobre el boletín extraordinario emitido por el @sgcol.



🔶… https://t.co/25521WEsVk pic.twitter.com/tOpdrZTMTI — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) August 30, 2026

Mientras se mantiene la alerta naranja sobre este volcán, el meteorólogo Max Henríquez lanzó una alerta este lunes, 31 de agosto, a través de su cuenta en la red social X.

“No se descuiden con el Puracé. No hay que esperar una trágica erupción para adoptar medidas, como siempre ha sucedido en Colombia”, dijo el experto.

Volcán Puracé entra en alerta naranja: ¿qué significa el reciente cambio?

Vale destacar que el SGC explicó también en su más reciente informe que, mientras se mantiene el estado de alerta naranja, es posible que se presenten variaciones temporales en los niveles de actividad del volcán: “Es decir, que en algunos momentos pueden disminuir con respecto a días o semanas anteriores, pero esto no implica necesariamente que el volcán haya retornado a un nivel de actividad estable”, expresó.

La entidad agregó: “Se recomienda a la comunidad en general no acercarse a la zona de los cráteres en los volcanes Puracé, Piocollo y Curiquinga, y de las cabeceras de los ríos que nacen de ellos, ya que, de forma repentina, pueden ocurrir emisiones de gases y ceniza, acompañados de expulsión de fragmentos de roca. Así mismo, la acumulación de la ceniza y los materiales emitidos pueden formar flujos de lodo de menor alcance”.