General Federico Mejía, investigado por presuntamente haber ordenado la libertad de narcotraficante, pasa al Comando General de las Fuerzas Militares

El brigadier general Federico Mejía deja oficialmente su cargo como comandante del Centro de Educación y Doctrina para asumir el cargo de Estado Mayor del Comando General de las Fuerzas Militares.

Estas son las pruebas reveladas por SEMANA que llevaron a la Fiscalía a imputar cargos al general Federico Mejía

El cambio se conoce en medio de la citación de imputación de cargos hecha por la Fiscalía General en contra del oficial por, presuntamente, haber ordenado en enero de 2024 la liberación de un narcotraficante detenido en el Cauca, cuyos datos reveló en exclusiva SEMANA.

En un comunicado de prensa, el Comando General de las Fuerzas Militares reseñó que el general Mejúa tendrá una “posición de carácter administrativo”, por lo cual no tendrá “responsabilidades directas de comando o dirección”.

“Esta determinación permite armonizar las necesidades institucionales, la continuidad del servicio y la integridad del mando con el normal desarrollo de las actuaciones que adelantan las autoridades competentes”, indica uno de los apartes de la comunicación.

En este punto se explica que tanto el Comando como el general Mejía atenderán las citaciones de las autoridades judiciales.

“(…) las Fuerzas Militares han facilitado y continuarán facilitando, en el marco de sus competencias, la información, documentación y demás elementos que sean legalmente requeridos por las autoridades competentes para el desarrollo de las investigaciones”, indica.

Un fiscal delegado ante la Corte Suprema le imputará al general Mejía los delitos de prevaricato por acción, favorecimiento, falsedad ideológica en documento público y fraude procesal.

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Los hechos materia de investigación se presentaron el 31 de enero de 2024, cuando, siendo comandante del Comando Específico/Especial Conjunto de Cauca (Cecau), habría ordenado irregularmente el retorno de un capturado, junto con la sustancia estupefaciente incautada durante un procedimiento militar en el corregimiento de El Plateado, zona rural del municipio de Argelia (Cauca).

En ese punto se había producido la detención y extracción por parte de unidades militares que recibieron la orden directa del general Mejía de liberar al hombre en el mismo lugar en el que había sido detenido.

Frente a esta situación, el Comando de las Fuerzas Militares indicó que es respetuoso del debido proceso y de la presunción de inocencia, principios que deben garantizarse durante todas las etapas de cualquier actuación judicial. Corresponde exclusivamente a las autoridades judiciales competentes determinar, con fundamento en las pruebas y conforme al ordenamiento jurídico, la existencia de eventuales responsabilidades individuales”.

El general Federico Mejía habría usado un helicóptero del Ejército para liberar a un traficante de cocaína en el Cauca. Foto: SEMANA

Hasta el momento no se ha fijado la fecha para la imputación de cargos contra el general Mejía, la cual se realizará ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá por el fuero que tiene como general de la República.