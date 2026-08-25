La Fiscalía anunció que tiene lista una imputación de cargos en contra del general Federico Mejía. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

El general Federico Mejía se le convirtió a las Fuerzas Militares en un chicharrón, según indicaron varios generales que hablando con SEMANA.

Las fuentes señalaron que el general Mejía, quien será imputado por la Fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia por ser el presunto responsable de los delitos prevaricato por acción, favorecimiento, falsedad ideológica en documento público y fraude procesal, ya no tendría cupo para permanecer en el Ejército.

El general José Bertulfo Soto, es el nuevo comandante del Ejército y es más joven dentro de la institución que el general Federico Mejía. Foto: Ejército

De acuerdo con las fuentes militares, el general Mejía es más antiguo que el general José Bertulfo Soto, quien fue nombrado como comandante del Ejército por parte del presidente Abelardo De La Espriella.

Como es bien sabido en el ámbito militar, un general más antiguo no puede ser comandando por uno más joven, como ocurriría con Mejía, quien lleva más tiempo en el Ejército que el general Soto.

Por eso las fuentes militares indicaron que en el Ejército el general Federico Mejía, quien es el actual Comandante de Educación y Doctrina de la institución militar, no tendría más cupo.

La pregunta que se hacen dentro del Ejército, es si el Comandante de las Fuerzas Militares, el general Erick Rodríguez, pedirá al general Mejía para que haga parte de su equipo, junto al general Carlos Carrasquilla, quien fue designado recientemente como Jefe de Estado Mayor.

Pese a los graves escándalos en su contra, el Ejército mantiene al general Federico Mejía como comandante de Educación y doctrina. Foto: Ejército.

Es de recordar que SEMANA reveló la investigación por la cual la Fiscalía encontró méritos para llevar ante la justicia al alto mando militar luego de que fueran recopiladas varias pruebas, que demostrarían cómo por orden de Mejía fue dejado en libertad un presunto narco en el departamento del Cauca en el 2024.

Documentos firmados por el general Federico Mejía, comprobarían que él dio la orden de liberar al presunto traficante de cocaína, operación en la que el Ejército destinó a 36 militares, entre ellos un coronel y además de dos helicópteros.