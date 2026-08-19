Ejército confirmó que usó 36 militares para escoltar al presunto traficante de cocaína que quedó libre por orden del general Federico Mejía

Luego de que el Tribunal de Popayán le ordenara al Ejército entregar información a SEMANA sobre el caso del presunto traficante de cocaína liberado por orden del general Federico Mejía, la institución militar confirmó que en el mencionado proceso participaron 36 militares, dentro de ellos tres oficiales, un coronel, un teniente coronel y un mayor.

Como es de recordar, dentro del caso se encuentran involucrado el general Federico Mejía, actual jefe de Educación y Doctrina del Ejército.

El general Federico Mejía firmó un documento en el que admitió que el Comando Específico del Cauca, que él lideraba, sí ordenó liberar a un presunto traficante de cocaína. Foto: SUMINISTRADAS A SEMANA API

El alto mando militar, en documentos firmados por él, reconoce que ordenó liberar al presunto traficante de cocaína que había sido capturado por soldados que tenían la misión de luchar contra el narcotráfico en la región del Cauca.

Por este caso y otros polémicos, el general Mejía afronta varias indagaciones en la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia por concierto para delinquir, peculado por aplicación oficial y abuso de función pública.

Respuesta del Ejército donde reconoce que se destinaron 36 militares en el operativo de liberación un presunto traficante de cocaína. Foto: Ejército

La información que ordenó el Tribunal de Popayán que fuera entregada a SEMANA, había sido elevada a carácter de reservado por parte del Ejército, sin embargo, la corporación judicial determinó que no existía razones para que la institución militar negara lo solicitado.

“No logró (Ejército) acreditar la configuración de un daño presente, probable y específico como lo exigen la norma y la jurisprudencia constitucional; como tampoco demostró que la información era clasificada y reservada, se trata de información pública a la que puede tener acceso el periodista”, señaló el Tribunal Administrativo del Cauca.