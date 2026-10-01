Julio César Turbay Quintero destacó a los miembros del mando militar en las elecciones

El capitán de la Reserva Profesional de las Fuerzas Militares, Julio César Turbay Quintero, pronunció un discurso el pasado 25 de septiembre en el Jockey Club de Bogotá, donde se conmemoraron los 50 años de ese cuerpo adscrito al Ministerio de Defensa.

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Turbay destacó el rol que desempeñó la cúpula militar que acompañó el final del gobierno del expresidente Gustavo Petro y aseguró que defendió la democracia en medio de las elecciones, especialmente durante la segunda vuelta presidencial.

“Considero que debemos hacer un reconocimiento público especial, en el espíritu institucional de esta celebración, a los miembros del último mando militar del anterior gobierno, por el cumplimiento del deber en su calidad de jefes militares; con patriotismo, hicieron respetar la voluntad ciudadana, expresada en las urnas en la segunda vuelta de la última contienda presidencial, cuando se pretendía desconocer los resultados de las urnas”, aseguró.

De esa manera, destacó al excomandante general de las Fuerzas Militares, general Hugo Alejandro López Barreto; al exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares, almirante Harry Ernesto Reyna Niño; al excomandante del Ejército Nacional, el general Royer Gómez Herrera; al excomandante de la Armada Nacional, el almirante Juan Ricardo Rozo Obregón; y al excomandante de la Fuerza Aérea, general Carlos Fernando Silva Rueda.

Turbay dijo que se debe mirar hacia adelante y que el deber de este cuerpo militar y civil es servir a la patria. “Nuestra historia merece orgullo y nuestro futuro exige responsabilidad”, dijo.

En medio de la celebración de los 50 años, mencionó que durante ese tiempo han servido a Colombia para acercar a civiles y militares y que su tarea es entregar a las próximas generaciones una institución más sólida, moderna y con capacidades.

Turbay destacó el papel de la reserva en 50 años. Foto: Presidencia

“Recordar estos cincuenta años es un acto de gratitud, pero también de responsabilidad frente al futuro. Me atrevo a afirmar que la Reserva Profesional de las Fuerzas Militares de Colombia ha conseguido resultados que superaron ampliamente lo que sus inspiradores alcanzaron a imaginar”, destacó Turbay.

El 24 y 25 de septiembre se celebraron las bodas de oro del primer curso de oficiales profesionales de la reserva y se recordó el liderazgo del coronel profesional de la reserva Alfredo Navas de Francisco.

Asimismo, destacaron las actividades lideradas por el general Freddy Padilla de León con los comandantes de las Fuerzas Militares y del Ejército Nacional, las cuales permitieron que la Escuela Militar de Cadetes José María Córdoba celebrara este encuentro con una misa en uniforme de gala, que fue oficiada por el obispo castrense en la capilla de la escuela, además de la ceremonia de imposición de la medalla que se le entregó a todos los oficiales profesionales de la reserva del primer curso realizado hace 50 años.